Çiğ et yemekten vazgeçmiyorlar!

Etiyopyalılar yüzyıllardır devam ettirdikleri çiğ et yeme alışkanlıklarından doktorların uyarıları ve ülkede gittikçe yayılan fast food kültürüne rağmen vazgeçmiyor. Etiyopya'da halkın severek tükettiği besinlerin başında çiğ et geliyor.

Dünyanın farklı bölgelerinde garip karşılanabilecek bu yemek kültürü, Etiyopya’da yaşlı, genç, kadın, erkek herkesin ağzını sulandırıyor. Çiğ et tüketen ve sağlık sorunları yaşayanlar, her ne kadar doktorlar tarafından uyarılsa da aynı zamanda bir “statü ve zenginlik” göstergesi olan bu alışkanlığından vazgeçemiyor.

Etiyopya mutfağının en önemli unsurlarından acı soslar çiğ et tüketiminin olmazsa olmazı. Başkent Addis Ababa’nın merkezi semtlerinden Piazza’da 15 yıldır kasaplık yapan Mamush Tekalau, her kesimden Etiyopyalının dükkanına gelerek çiğ et yediğini söyledi.