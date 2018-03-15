Çiftlikbank'ın sahibi Mehmet Aydın milleti böyle kandırmış

Türkiye genelinde 500 bine yakın kişinin üye olduğu, yüksek kâr vaadiyle çiftçilerden hayvan alan ancak son günlerde ödeme yapmadığı ortaya çıkan ve piyasadan topladığı 511 milyon lira ile Uruguay'a kaçtığı belirtilen Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın, Bursa'da, Yusuf Sabahyıldızı'nın sahibi olduğu Kat3 Malt Night ile konser salonu Bursa Suare'nin ortak mutfağında bulaşıkçı olarak çalıştığı öne sürüldü.

TERLİKLE İŞİ GİDİP GELİYORMUŞ

Mehmet Aydın'ın buradaki işine 2013 yılının Ekim ayında başlayıp, aynı yıl Aralık ayında ise ayrıldığını söyleyen iş yeri sahibi Yusuf Sabahyıldızı, "Çok gariban bir çocuktu. Temiz ve güler yüzlüydü. İlk başladığında çorabının üzerine giydiği terliklerle işe gelip gidiyordu. Onun bu durumuna çok üzüldük. Yardım ettik.'' dedi.

İÇİNE KAPANIK GARİBAN BİRİYMİŞ

''Kendisi, 'Biz çok zenginiz ama babam ile küstük' diyordu. Buna rağmen arkadaşları ona üzülüyordu. Kaldığı evin kirasını da çalışan arkadaşları aralarında topladığı para ile ödedi.'' diyen iş yeri sahibi Yusuf Sabahyıldızı, ''Hatta mesai saati dışındaki yemek ihtiyacını da biz karşılıyorduk. Çiftlik Bank ile ilgili haberleri okuyup izleyince inanamadım. Sonra gerçekten o olduğunu anlayınca çok şaşırdım. İçine kapanık gariban bir insanın böyle bir dolandırıcılık olayına girmesine akıl sır erdiremiyorum" diye konuştu.

