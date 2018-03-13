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Çiftlikbank'ın sahibi Mehmet Aydın eşini boşayıp bakın nereye kaçtı

Çiftlikbank'ın sahibi Mehmet Aydın eşini boşayıp bakın nereye kaçtı

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın firar etti. Çiftlikbank'ta yer yerinden oynayınca JÖH önlem aldı. Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın kaçmadan önce eşini boşadığı ortaya çıktı. Eski karısı Sıla Aydın (Soysal) Çiftlik Bank dolandırıcılığının planlı olduğunu iddia etti.

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Eklenme Tarihi: 13-03-2018 14:18 - Güncelleme: 13-03-2018 14:20

Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın firar etti. Bursa İnegöl'teki Çiflikbank büyükbaş hayvan çiftliğinde ise olay üstüne olay yaşanıyor. Dün gece paralarını alamayan çiftçiler tesisi basıp inekleri almak istedi. Bunun üzerine bugün Çiftlik Bank tesisleri önünde Jandarma Özel Harekât (JÖH) ekipleri nöbet tutmaya başladı.

Sabah saatlerinde tesise gelen İnegöl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tesiste hasar tespiti çalışması yaparken, veteriner hekimler de hayvanları sağlık kontrolünden geçirdi.

MEHMET AYDIN NEREYE KAÇTI : Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın ile ilgili de bomba bilgiler ortaya çıktı. Mehmet Aydın'ın kardeşi Fatih Aydın ile birlikte firar ettiği öğrenildi. İddialara göre, Dubai'ye oradan da Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın'ın milyonlarca doları beraberinde götürdü. Ümraniye'deki Çiftlik Bank genel merkezi de birkaç gün önce sessiz sedasız boşaltıldı.

MEHMET AYDIN'IN EŞİ BOMBAYI PATLATTI: Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçmadan önce eşi Sıla Aydın'ı boşadığı ortaya çıktı. Eski karısı Sıla Aydın (Soysal) kocasından Ocak 2018'de boşandığını açıkladı. Sıla Aydın eşiyle ilgili ifşalarda da bulundu ve Uruguay'a kaçtığını söyledi. İddiasına göre Mehmet Aydın kardeşi Fatih Aydın ile birlikte firarda. Kendisini de ölümle tehdit ettiklerini söyleyen Sıla Soysal şunları anlattı;

-"Mehmet bana hep iyi tarafını gösterdi. Benim fikrime göre bu planlanmış bir şeydi. Bu kadar para toplantıktan sonra insan bu kadar kolay kaçamaz. Ben Mehmet Aydın'ı dolandırmış olsaydım servetime servet katmış olmalıydım. Ben Çiftlik Bank ile aklımdaki soru işaretleri dolayısıyla boşandım. O paralar ona helal olmayacak. İnsanları kandırdı. Çiftlik Bank açılışlarına koşarken bir açıklama yapabilirdi. 3 aydır ortada yok. Herkes beni arıyor. Ben 20 yaşındayım hakaretlere uğruyorum."

İşte Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal! Karısını da...İşte Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal! Karısını da...İşte Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal! Karısını da...İşte Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal! Karısını da...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

Sıla Aydın yurt dışında da Mehmet Aydın'ın şirketleri olduğunu iddia etti. Dediğine göre o hesaplara 40 milyon dolar da aktarılmış.

EŞİNİN ÜSTÜNE PARA GEÇİRMİŞTİ

SPK incelemesinde Çiftlik Bank'taki paraların bir kısmının Sıla Aydın'ın hesabına transfer edildiği belirlenmişti. Şahsi hesap hareketlerini inceleyen SPK, Çiflik Bank parasının 1.7 milyon lirasının Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın hesabına aktarıldığını, 6 milyon TL'nin de şirketle ilişkisi tespit edilemeyen bir şahsa verildiğini ortaya çıkarmıştı. SPK'nın raporuna göre, Mehmet Aydın'ın kişisel hesaplarında ise 22.6 milyon TL vardı. 

ÇİFTLİK BANK GENEL MÜDÜRÜ: BEN DE KANDIRILDIM

Dün Beykoz'ta gerçekleştirilen ve sadece Çiftlik Bank bayilerinin katıldığı toplantıda Genel Müdür Niyazi Karakoç adeta itiraf niteliğinde sözler söyledi. Toplantıya katılan bir bayii yetkilisinin aktardığı bilgilere göre Karakoç, 'Ben de kandırıldım' diyerek şu sözleri söyledi: "İşler iyi gitmiyor. Mehmet Bey'e (Mehmet Aydın) ulaşamıyorum, dönüş alamıyorum. Başınızın çaresine bakın."

ÇİFTLİKBANK'IN SAHİBİ MEHMET AYDIN KİMDİR?: Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 27 yaşında. Asıl işi yazılımcılık olan Mehmet Aydın, arıcılıkla geçimini sağlarken bu projeyle ortaya çıktı. Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini Bursa-İnegöl’de açtı.

PARALARINI ALAMAYAN MAĞDURLAR BASTI

Türkiye genelinde 500 bine yakın kişinin Çiftlikbank'a üye olduğu bildiriliyor. Yüksek kâr vaadiyle çiftçilerden hayvan alan Çiftlik Bank'ın, bir süredir üyelere ödeme yapmadığı belirtildi. Çiftlik Bank'a yatırım amaçlı hayvan satan İnegöllü 200'e yakın çiftçi, dün gece, şirketin İnegöl'ün kırsal Sunpurpaşa Mahallesi'ndeki tesislerine kamyonlarla gelerek baskın yaptı. Çiftçiler alacaklarına karşılık çiftlikteki hayvanları götürmek istedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çiftçilere müdahale etti.

511 MİLYON TOPLADILAR

SPK'nın hazırladığı rapora göre, Çiftlik Bank, 2016-2017 arasında 77 bin 843 kişiden toplam 511.7 milyon TL topladı. 62 bin 877 kişiye 398.3 milyon TL ödeme yaptı. Kalan 113.4 milyon TL Kuzey Kıbrıs'a aktarıldı. Papara dışında G-pay ve Epin gibi ödeme sistemlerinden de Kıbrıs'a yaklaşık 120 milyon TL gönderildiği tespit edilmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 13 Mart 2018 15:42 adama helal olsun cok saglam tokatladı

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