Çiftlik Bank'tan aldığı 200 bin lirayı iade etti; ancak...

Çiftlik Bank kurucuları, makine imalatçısı Fatih Yalçınkaya'ya ambalaj makinesi yaptırmış, parasını da peşin vermiş, sonra makineyi almadan ortadan kaybolmuştu.

Fatih Yalçınkaya, CNN TÜRK'te ''Bir garip Çiftlik Bank hikayesi'' başlığıyla yer alan haberde ''Çiftlik Bank'tan aldığım 200 bin lirayı devlete iade etmek istiyorum" demişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu haberin ardından devreye girdi. Yalçınkaya, savcılığa ifade verdi ve parayı da iade etti. Ancak başı hala dertten kurtulmadı.

Konya'dan bir avukat, 143 bin 832 lira alacaklı olduğunu iddia etti. Konya 4. İcra Müdürlüğü kapısını çaldı, makineye haciz koyuldu.

Fatih Yalçınkaya ise bu olayın üzerine haczin bir an önce kaldırılmasını istedi. Parayı da Mehmetçik'e bağışlayacağını açıkladı.