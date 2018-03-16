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Çiftlik Bank'ta yeni gelişme çok sayıda gözaltı var

Çiftlik Bank'ta yeni gelişme çok sayıda gözaltı var

SAKARYA'nın Geyve ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 6 ilde 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karar, ilgili illerin başsavcılıklarına gönderildi.

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 14:28 - Güncelleme: 16-03-2018 14:28

Türkiye'nin konuştuğu Çiftlik Bank olayında yeni son dakika gelişmeler yaşanıyor. Soruşturmayı yürüten Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam saatlerinde Sakarya'da 1, İstanbul 8, İzmir 1, Bursa 6, Çanakkale 1, Malatya 1 ve Balıkesir'de 1 olmak üzere toplam 19 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Bu karar, ilgili illerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi.

Bugün Bursa'da 2 kişi polis tarafından gözaltına alınarak Sakarya'nın Geyve ilçesine getirildi. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bilgisayar, telefonlar ve çeşitli evraka el konuldu. Sakarya merkezli soruşturma kapsamında Çiftlik Bank Yönetim Kurulu üyesi olduğu belirlenen Cafer Çolak (35), şirketin sahibi firari Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ve H.T. isimli bir kişi tutuklanmıştı. Onbinlerce kişiden para alarak dolandırdığı iddia edilen Mehmet Aydın'ın ise yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Burasi TR. 16 Mart 2018 15:19 Tosuncuk, Yaklas bildigimiz Partiye Beni FETÖ kandirdi dersin, sana Koruma vermezlerse gel yanima. Nasilsa millet ysninizda birde Dinden Sure falsn dedinmi ohoo Maliye Bakani bile ilabilirsin

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