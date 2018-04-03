Çiftlik Bank olayına ilişkin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.
Hakkında kırmızı bülten çıkarılan isimlerden Düzgün Genç adlı zanlı Bulgaristan’da yakalandı.
Türkiye zanlının iadesi için harekete geçti.
BEYİN TAKIMINDA YER ALIYORDU
Düzgün Genç, Çiftlik Bank’ın beyin takımında yer alıyordu.
Öte yandan Türkiye, Çiftlik Bank’ın beyin takımında yer alan isimleri Interpol vasıtasıyla dünyanın dört bir tarafında aramaya devam ediyor.
Çiftlik Bank'a para yatıranları şoke eden mesaj!
Çiftlik Bank lideri Mehmet Aydın son vurgunu böyle yapmış
Çiftlik Bank lideri Mehmet Aydın tarihi ceza alabilir
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Çiftlik Bank'ta gelişme: Kırmızı bültenle aranan isim yakalandı! haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER