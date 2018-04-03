Çiftlik Bank'ta gelişme: Kırmızı bültenle aranan isim yakalandı!

Çiftlik Bank olayına ilişkin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan isimlerden Düzgün Genç adlı zanlı Bulgaristan’da yakalandı.

Türkiye zanlının iadesi için harekete geçti.

BEYİN TAKIMINDA YER ALIYORDU

Düzgün Genç, Çiftlik Bank’ın beyin takımında yer alıyordu.

Öte yandan Türkiye, Çiftlik Bank’ın beyin takımında yer alan isimleri Interpol vasıtasıyla dünyanın dört bir tarafında aramaya devam ediyor.

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