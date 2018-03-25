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Çiftlik Bank'la ilgili flaş gelişme! Savcılıktan yeni karar

Çiftlik Bank'la ilgili flaş gelişme! Savcılıktan yeni karar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, çeşitli illerde yürütülen soruşturmalar ile ilgili önemli bir karar aldı. Başsavcılık, yürütülen tüm soruşturmalara ilişkin dosyaların İstanbul’da toplanmasına karar verdi.

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Eklenme Tarihi: 25-03-2018 13:24 - Güncelleme: 25-03-2018 13:24

Üyelerden 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 TL toplayan ÇiftlikBank, 687 milyon 838 bin TL geri ödeme yapmış. Sistemdeki mal varlığı değeri 58 milyon 126 bin TL. Şirketlere sermaye olarak aktarılan para tutarı ise 128 milyon 490 bin TL. Başsavcılık yazısında "Sistemin kuruluşundan bu yana ön görüldüğü şekilde çalıştığının varsayılması halinde katılımcılara 2 milyar 971 milyon 905 bin TL geri ödeme yapılması gerektiği, şüphelilerin ise baştan beri durumun farkında olduğu ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği" belirtildi.

Başsavcılık, yürütülen tüm soruşturmalara ilişkin dosyaların İstanbul’da toplanmasına karar verdi. Başsavcılık yazısında, toplanan paralar ile ilgili de dikkat çekici bilgiler yer aldı. Yazıda, sistem üzerinden toplanan paranın 1 milyar 139 milyon 972 bin lira olduğu kaydedildi. Başsavcılık yazısına göre sisteme para yatıran kişi sayısı ise 132 bin 222.

Daha önce haberlerde Çiftlik Bank'ın 511 milyon lira topladığı belirtiliyordu.Çiftlik Bank sistemi ile yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Mart’ta, Türkiye genelindeki cumhuriyet başsavcılıklarına bir yazı gönderdi. Başsavcı Vekili İsmail Uçar imzası ile gönderilen yazıda önemli bilgiler de yer aldı.

ÇİFTLİK BANK ANA SORUŞTURMASI

Başsavcılık yazısında, çeşitli il ve ilçelerde yürütülen soruşturmaların İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesi talep edildi. Yazıda, tüm soruşturmaların 2017/225778 numaralı ana soruşturma üzerinden yürütüleceği kaydedildi.

TOPLANAN PARA İKİ KATINA ÇIKTI

Başsavcılık yazısında Çiftlik Bank ile ilgili ise bugüne kadar bilinenin dışında yeni rakamlara yer verildi. SPK raporuna göre Çiftlik Bank’ta 77 bin 843 kişiden 511 milyon lira toplanmıştı. Ancak başsavcılık yazısına göre toplanan para 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 TL. Sisteme para yatıran kişi sayısı ise 132 bin 222.

687 MİLYON LİRA GERİ ÖDEME YAPMIŞ

Başsavcılık yazısında Çiftlik Bank’ın üyelere 687 milyon 838 bin 995 TL geri ödeme yaptığı belirtildi. Yazıya göre sistemdeki mal varlığı değeri 58 milyon 126 bin TL. Şirketlere sermaye olarak aktarılan para tutarı ise 128 milyon 490 bin TL.

2.9 MİLYAR LİRA ÖDENMESİ GEREKİRDİ

Yazıda, “Şirketlerin 2017 yılı itibari ile toplam 22 milyon 541 bin 596 TL zarar ettiği, sistemin kuruluşundan bu yana ön görüldüğü şekilde çalıştığının varsayılması halinde katılımcılara toplam 2 milyar 971 milyon 905 bin TL geri ödeme yapılması gerektiği, tespit edilen geri ödeme miktarının ise bu değerden hayli düşük olduğu, eldeki mal varlığı değerine göre sistemin aradaki farkı kapatabilecek bir ticari değer üretemeyeceğinin açık olduğu anlaşılmıştır” denildi.

BAŞTAN İTİBAREN BİLİYORLARDI

Başsavcılık yazısında, şüphelilerin, sistemin kurulduğu ilk andan beri bu gerçeğin farkında oldukları ve nitelikli dolandırıcılık suçu kastı ile hareket ettikleri belirtildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 25 Mart 2018 14:26 çıflik chp bank var ülkede o ne olacak

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