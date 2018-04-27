Çiftlik Bank'ın yazılımcısı tutuklandı

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklandı

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu kaya'nın haberine göre, Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklandı.

Piramit satış sistemi ile milyarlarca liralık dolandırıcılık yapan Çiftlikbank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul gözaltına alınmıştı.

MEHMET AYDIN’LA GÖRÜŞMEK İÇİN BREZİLYA’YA GİTMİŞ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, söz konusu şahsın halen firari olan Mehmet Aydın’ın şirketlerinin tüm yazılım ve bilişim sistemlerini kurup kontrol eden kişi olduğu, örgüt kapsamındaki faaliyetlerini sürdürmek üzere örgüt lideri Mehmet Aydın ile görüşmek ve talimat amacıyla 05.03.2018-08.03.2018 tarihleri arasında Brezilya’ya gittiği ve ondan aldığı talimatlar doğrultusunda suç işlemeye devam ettiği yönünde tespitler yapıldığı, yakalanan şüphelilerin ifadeleri, mağdur beyanları ve toplanan diğer deliller doğrultusunda soruşturmanın genişletilerek titizlikte yürütüldüğü hususları, kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur” denildi.