Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun porno filmi mi var?

ÇİFTLİK Bank tezgahıyla 2 milyar liralık vurgun yaptığı ortaya çıkan 'Tosuncuk' Mehmet Aydın Türkiye'den kaçmıştı. Tosuncuk'la ilgili son iddia ise Hürriyet yazarı Savaş Özbey'den geldi. Özbey, Tosuncuk Mehmet Aydın'ın lüks bir otel odasında Latin bir kadınla görüntülerinin internete düştüğünü yazdı ama sonuna da bir uyarı koymayı ihmal etmedi: "İzleyeceğim derken sakın dolandırılmayın!..

ŞİMDİ DE PORNO BOMBASI... Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'u Mehmet Aydın ile ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son iddiaya göre "Çiftlik Bank dümeniyle binlerce kişiyi dolandırıp yurtdışına kaçan Aydın’dan şimdi de porno bombası" geldi.

LÜKS BİR OTEL, LATİN BİR KADIN... Savaş Özbey de, 'Tosuncuk’un bombası' başlıklı yazısında. "İnternette, 'Tosun'a ait olduğu ileri sürülen görüntüler dolaşıyor. Lüks bir otel odasında, Latin havalı bir kadınla. Görüntülerdeki 'Tosun', bizim 'Tosun' mu bilmiyorum" dedi.

İZLEMEK İÇİN DOLANDIRILMAYIN! Ardından da şu notu ekledi: "Bildiğim şu: Şimdi sırf bunu izlemek için abuk sabuk sitelere girip banka hesabını falan boşalttıran da çok olur bu ülkede."