Çiftlik Bank'ın tosuncuğu şimdi nerede? Eşi Sıla Aydın'dan bomba açıklamalar

Çiftlik Bank’la 77 bin kişiyi dolandırıp kaçan Mehmet Aydın’ın tezgâhını, eşi Sıla Aydın anlattı... “Çay bahçesinde asgari ücretle çalışıyordu... Uruguay, Arjantin ve Dubai'den de geçici vatandaşlık aldı. Uruguay’da olduğu ortaya çıkınca Dubai ya da Arjantin’e gitmiş olabilir” dedi.

Çiftlik Bank'ın tosuncuğu şimdi nerede? Eşi Sıla Aydın'dan bomba açıklamalar

Çiftlik Bank’ın firari CEO’su Mehmet Aydın’ın tutuklanan eşi Sıla Aydın’ın ifadesi, çay bahçesinde asgari ücretle başlayıp 511 milyon TL’lik vurguna uzanan hikâyeyi ortaya döktü. Sıla Aydın, Geyve Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği ifadede, eşinin Uruguay’ın yanı sıra Arjantin ve BAE’den (Birleşik Arap Emirlikleri- Dubai) de geçici vatandaşlık hakkı aldığını söyledi. Sıla Aydın, eşinin işlerini bu ülkelerin üçgeninde yürüttüğünü, Uruguay’a gittikten sonra da kendisine 1 milyon 700 bin TL gönderdiğini anlattı.

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Çiftlik Bank'ın tosuncuğu şimdi nerede? Eşi Sıla Aydın'dan bomba açıklamalar

NİLÜFER'DE ÇAY BAHÇESİNDE ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞIYORDU: Olayda Mehmet Aydın’ın eşi olmanın dışında bir suçu bulunmadığını öne süren Sıla Aydın, olayların gelişimini şöyle ifade etti: “Eşim Bursa Nilüfer’de bir çay bahçesinde asgari ücretle çalışıyordu. 2016’da Bursa’da tanıştık. O zamanlar hiç paramız yoktu. Mehmet Facebook’ta sürekli çiftlik oyunu (FarmVille ve benzeri oyunlar) oynuyordu. Sonrasında da yazılımcı bir arkadaşıyla Fame Game oyununu kurdu. Bu oyun da Facebook üzerinden oynanıyordu. Oradan kazanç elde edince Bursa İnegöl’de bir çiftlik kiraladı.”

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Çiftlik Bank'ın tosuncuğu şimdi nerede? Eşi Sıla Aydın'dan bomba açıklamalar

ARJANTİN YA DA DUBAİ: Eşinin kendisini en son 24 Şubat’ta aradığını kaydeden Sıla Aydın, “Boşanma ile ilgili konuşurken kavga ettik. Bir sürü hakaret edip telefonu kapattı. Uruguay dışında Arjantin ve Dubai’den de geçici vatandaşlık almıştı. Uruguay’da olduğu ortaya çıkınca Dubai ya da Arjantin’e gitmiş olabilir” dedi.

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Çiftlik Bank'ın tosuncuğu şimdi nerede? Eşi Sıla Aydın'dan bomba açıklamalar

‘TEK SUÇUM KARISI OLMAK’: İfadesinde serbest bırakılmayı talep eden Sıla Aydın, “Kocamın kurduğu Çiftlik Bank’ta bir hakkım ya da yetkim yok. Tek suçum Mehmet Aydın’ın karısı olmak” ifasini kullandı.

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