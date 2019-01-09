Çiftlik Bank'ın Tosuncuğu Interpol'un en çok aradığı isim oldu

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın adını Türkiye'nin en genç dolandırıcısı olarak yazdırdı. Kardeşi Fatih Aydın ile birlikte Çiflik Bank'ı kuran Mehmet Aydın, paraları toplayıp firar etti. Mehmet Aydın'ın Dubai'ye oradan da son olarak Uruguay'a kaçtı ancak tam olarak nerde olduğu henüz tam olara bilinmiyor.