Çiftlik Bank'ın Tosuncuğu Interpol'un en çok aradığı isim oldu

Milyonlarca lira ile ortadan kaybolan 'Tosun', Emniyet Genel Müdürlüğü'nün girişimleri sonucu Interpol'un 'Most Wanted' listesine alınırken, gözaltı fotoğrafları da Interpol kayıtlarına girdi. NTV'nin haberine göre, aynı listeye Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın da dahil edildi.
27 yaşındaki 'Tosun' lakaplı Mehmet Aydın, kurduğu Çiftlik Bank organizasyonu ile 130 binin üzerinde katılımcıdan 1 milyar liradan fazla para toplamıştı. Paranın yaklaşık 3'te 1 ile ortadan kaybolan Aydın'ın nerede olduğu henüz saptanamadı.
Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın adını Türkiye'nin en genç dolandırıcısı olarak yazdırdı. Kardeşi Fatih Aydın ile birlikte Çiflik Bank'ı kuran Mehmet Aydın, paraları toplayıp firar etti. Mehmet Aydın'ın Dubai'ye oradan da son olarak Uruguay'a kaçtı ancak tam olarak nerde olduğu henüz tam olara bilinmiyor.
Çiftlik Bank adlı oyun, Mehmet Aydın tarafından Ağustos 2016'da kuruldu. Sosyal medya oyunu olan FarmVille'den esinlenen Çiftlik Bank'ta, oyuncular farklı altın değerlerine sahip çeşitli çiftlik hayvanları satın alabiliyordu.
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