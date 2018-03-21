Çiftlik Bank'ın tosuncuğu Ferrari, yat ve malikane aldı!

Çiftlik Bank vurgunuyla ilgili çok çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yüz binlerce kişiyi mağdur eden Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın 2017'de Uruguay'a giderek lüks ve korunaklı bir sitede bir malikâne, Ferrari marka bir araç ve bir yat aldığı ortaya çıktı. Aydın'ın satın aldığı mülkleri 10 yıldır Uruguay'da yaşayan ve inşaat işleriyle uğraşan Osman K. isimli bir Türk'ün üzerine kayıt ettirdiği ortaya çıktı. Hürriyet'in ulaştığı Mehmet Aydın'ın bir süre kaldığı apart oteldeki komşuları Aydın'ın fotoğrafını tanıyarak, Aydın'ın 'otelde Aralık ayına kadar kaldığını doğruladı. Yerel kaynakların aktardığına göre, Aydın'ın Uruguay'da 640 bin dolara satın aldığı Ferrari hakkında komşularına 'babamdan bir hediye' diye söz ediyordu. Aydın'ın bir süre önce hayatını kaybeden babasını yalanına alet ettiği ortaya çıktı.
ÖZEL KORUNAKLI, ZENGİNLERİN YAŞADIĞI SİTEDE EV ALDI: Türkiye'nin hakkında Uruguay'a iade talebinde bulunduğu Mehmet Aydın'ın Aralık ayına kadar zengin turistlerin kaldığı bir apart otelde ikamet ettiği aktarıldı. Mehmet Aydın'ın 2017'de Uruguay'a geldiğinde, başkent Montevideo'da özel korunaklı ve sadece mülk sahiplerinin girebildiği Marina de Santa Lucia'da lüks bir malikâne aldığı ortaya çıktı. Fotoğrafta Mehmet Aydın'ın Marina de Santa Lucia'da ev aldığı korunaklı bölgeyi görüyorsunuz...
ALDIĞI YATI 9 BİN DOLARA KİRAYA VERDİ: Uruguaylı bir kaynağın Hürriyet'e verdiği bilgiye göre, Mehmet Aydın'ın 640 bin dolar vererek aldığı Ferrari'nin ardından Aydın ile temasa geçen Uruguaylı Autolider şirketinden Carlo Bustin isimli kişi Aydın'a lüks bir malikane ve yat satmayı teklif etti. Teklifi kabul eden Aydın, yatı satın aldıktan sonra ayda 9 bin dolar ücretle kiraya verdi. Mehmet Aydın, rapçi olduğu günlerde yukarıdaki bu fotoğrafı çektirmişti...
"FERRARİ BABAMIN HEDİYESİ": Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın, Uruguay'da kaldığı zamanlarda Osman K.'nın üzerine satın aldığı Ferrari'yi kullandı. Komşularının aktardığına göre, Aydın kendisine Ferrari hakkında soru soran komşularına, 'Ferrari babamın hediyesi' cevabını verdi.
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