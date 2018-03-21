Çiftlik Bank'ın tosuncuğu Ferrari, yat ve malikane aldı!

Çiftlik Bank vurgunuyla ilgili çok çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yüz binlerce kişiyi mağdur eden Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın 2017'de Uruguay'a giderek lüks ve korunaklı bir sitede bir malikâne, Ferrari marka bir araç ve bir yat aldığı ortaya çıktı. Aydın'ın satın aldığı mülkleri 10 yıldır Uruguay'da yaşayan ve inşaat işleriyle uğraşan Osman K. isimli bir Türk'ün üzerine kayıt ettirdiği ortaya çıktı. Hürriyet'in ulaştığı Mehmet Aydın'ın bir süre kaldığı apart oteldeki komşuları Aydın'ın fotoğrafını tanıyarak, Aydın'ın 'otelde Aralık ayına kadar kaldığını doğruladı. Yerel kaynakların aktardığına göre, Aydın'ın Uruguay'da 640 bin dolara satın aldığı Ferrari hakkında komşularına 'babamdan bir hediye' diye söz ediyordu. Aydın'ın bir süre önce hayatını kaybeden babasını yalanına alet ettiği ortaya çıktı.