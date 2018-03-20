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Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın eşinden bomba ifadeler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın eşinden bomba ifadeler

Binlerce kişiyi “Çiftlikbank” adı altında bir organizasyonla milyonlarca lira dolandırdıktan sonra kayıplara karışan Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın ifadesinde eşinin uluslararası bağlantıları ve kurduğu diğer şirketler hakkında da bilgiler verirken en son 3 Ocak 20018'de görüştüğünü söyledi.

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 08:57 - Güncelleme: 20-03-2018 08:57

80 bin kişiyi dolandırıp 511 milyon vurgun yaparak Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’ın Almanya, Amerika, Azerbaycan ve Dubai’de de yatırımcıları olduğunu ve bu yatırımcılara güçlü görünmek için Dubai’de bir şirket kurduğunu anlatan Sıla Aydın “Uruguay süreli vatandaşılığı aldığını ve orada mal edindiğini sonradan öğrendim. En son 3 Ocak 2018’de İstanbul’da görüştük.” ifadelerini kullandı.

''EKSİK PARALARIN YERİNE BİTCOİN KOYUYORDU''
“Akhisar’da 1000, 2000 kadar bitcoin makinası vardı. Bu makinaları getirtmek için yurtdışındaki birine yüklü miktarda para göndermişti. Ancak onlara devlet el koydu. Sonrasında bunları İzmir bayisi H.C ile yurtdışından getirdiler. Ancak ne kadar getirdiklerini bilmiyorum. O dönemde Mehmet Aydın’ın bitcoin üretimine ihtiyacı vardı. Çünkü şirket adına eksik görünen paraların buradan telafi edilmesi gerekiyordu. Burada üretilen bitcoinler Mehmet Aydın’ın kendi şahsi hesabına aktarılıyormuş.”

''ALMANYA VE ABD'DE YATIRIMCILARI VAR''
“Mehmet Aydın’ın Dubai ile bağlantısı vardı.  Buradaki  şirketin yüzde 30’u Mehmet’in üzerine yüzde 70’i ise şirketin Türkiye Genel Müdürü N.K’nın oğlu Ü.K’nın üzerine kayıtlı. Ayrıca Almanya, Amerika, Azerbaycan ve Dubai’de de yatırımcılara kendilerini yüksek göstermek için şirket kurdurdular. Ancak oradan çok fazla gelir olmuyordu. Sonrasında Sakarya’nın Taraklı ilçesinde çiftlik kurdular. Tuzlukçu’da da bir çiftlik projesi vardı. Karacabey’de de arı çiftliği var. Boşanma aşamasında olduğumuz için  Mehmet Aydın’ın Uruguay’da süreli vatandaşlık aldığını ve mal varlığı edindiğini sonradan öğrendim. En son 3 Ocak 2018’de İstanbul’da görüştük.”

Çiftlik Bank vurgununun altından FETÖ çıktı!

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • doğru söyleyen 20 Mart 2018 10:37 bu ülke insanına çalışmak yerine rant öğretildi sevdirildi, bunun temellerini 80 li yılarda Özal attı, bana inanmayan şöyle bir etrafına baksın, sokakta insanlar çok çalışıp kazanmak yerine her zaman oturdukları yerde nasıl rant sağladıkları ile övünürler, devlet büyüklerimiz üretim olmadan ülkeye giriş yapan kayıtsız sıcak para ile övünürler, bu zihniyet özellikle bu dönemde daha da körüklenerek büyümekte, bu zihniyetin yapı taşları inşaat sektörüdür, hazine arazileridir, avm lerdir, devlet ihaleleridir, özelleştirmelerdir vs., hal böyle olunca da bütün bu yaşadıklarımız maalesef müstehaktır

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