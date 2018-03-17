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Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'dan ses kaydı!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'dan ses kaydı!

Binlerce kişiyi dolandırıp Türkiye'den Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın bu kez de ses kaydıyla ortaya çıktı. Mehmet Aydın 8 dakikalık ses kaydına medyayı suçlayarak başladı ve kayıtın önemli bir bölümünde hayat hikayesini anlattı.

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Eklenme Tarihi: 17-03-2018 00:55 - Güncelleme: 17-03-2018 00:55

Binlerce kişiyi dolandırıp Türkiye'den Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın bu kez de ses kaydıyla ortaya çıktı. Dolandırıp mağdur ettiği çiftlik bank üyelerine ses kaydı gönderen Aydın, 'hapse girmek yerine Uruguay'a gittiğini' söyleyerek mağdurlara 'geçmiş olsun' dedi!

Çiftlik Bank'ta birlikte çalıştığı insanların yolsuzluk yaptığını söyleyen Aydın, 'Türkiye'de hapse girmemek için Uruguay'da olduğunu' doğruladı.
 
Devletin tüm malvarlıklarına el koyduğunu belirten Aydın, bunların satılarak mağdurlara ödeme yapılacağını, kalan kişilere de 'bitcoin ile ödeme yapacağını' savundu. Ancak bu iddiasıyla ilgili olarak da net bir tarih vermekten kaçındı. 

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