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Çiftlik Bank’ın sahibi her şeyi buradan yönetmiş! Havuzlu villası basıldı

Çiftlik Bank’ın sahibi her şeyi buradan yönetmiş! Havuzlu villası basıldı

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Çiftlik Bank’ın Beykoz’daki ana merkezi olan lüks villaya operasyon düzenledi. Çiftlik Bank’ın firari CEO Mehmet Aydın’ın da kaldığı 3 katlı, havuzlu lüks villadan yönetildiği belirlendi.

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 08:55 - Güncelleme: 22-03-2018 08:55

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Çiftlik Bank’ın Beykoz’daki ana merkezi olan lüks villaya operasyon düzenledi. Çiftlik Bank’ın firari CEO Mehmet Aydın’ın da kaldığı 3 katlı, havuzlu lüks villadan yönetildiği belirlendi. Villadaki aramalarda Çiftlik Bank’ın ana server kayıtları ile 9 bilgisayara incelenmek üzere el konuldu.

Soruşturmada 511 milyon liralık vurgunun ardından Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın 2018 Ocak ayının başlarında Türkiye’den kaçtığı belirlendi.

ÇİLİNGİR VE GÜVENLİK EŞLİĞİNDE İÇERİ GİRİLDİ
Habertürk'te yer alan habere göre İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunun ardından, şirketten alacaklı olan Seda Rabia Arslaner Silahtar’ın avukatı Figen Coşkun da önceki gün lüks villaya icra işlemi başlattı. Beykoz İcra Müdürlüğü ekiplerinin villanın girişine bıraktığı tutanakta, binanın kapısının kapalı olduğu, çilingir ve güvenlik görevlisi eşliğinde içeri girildiği belirtildi. Villada bulunan ve kayıt altına alınan eşyalar ise şöyle sıralandı: “5 adet masadan oluşan 31 sandalyeli toplantı masası, 1 adet projektör, 1 adet buzdolabı, 1 adet derin dondurucu, 2 adet fırın, 1 adet tost makinesi, çay ocağı ve kâğıt öğütme makinesi.” Tutanakta ayrıca, villanın üst katında bulunan çelik kasanın kapağının açık ve boş olduğu kaydedildi.

VİLLA SAHİBİ ŞOKTA: BİZE DE 2 AYLIK KİRAYI ÖDEMEDİ
Firari CEO Mehmet Aydın’ın, Çiftlik Bank’ın merkezi olarak kullandığı Beykoz Acarkent’teki kiralık villanın sahibini de mağdur ettiği ortaya çıktı. Villanın sahibi Seda Rabia Arslaner Silahtar, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada kiracının Çiftlik Bank olduğunu sonradan öğrendiğini ve hemen savcılığa başvurduğunu söyledi. Villanın kirasının ocak ayına kadar düzenli ödendiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Müvekkilim taşınmazı Eylül 2017’de Fame Game Hayvancılık AŞ adlı şirkete kiralamıştır. Şubat ve mart kiraları ödemeyince, kendilerine telefonla ulaşmaya çalışmış, sonuç alamamıştır. Yasal yollara başvurma hazırlığı yaparken şirketin Çiftlik Bank olduğunu hayret ve şaşkınlık ile öğrenmiştir.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 22 Mart 2018 09:10 bunum altından akepeciler çıkarsa şaşırmam, çünkü tosunu uruguaydan istemiyorlar...

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