Çiftlik Bank'ın reklam yüzü Mehmet Çevik canlı yayında özür diledi

Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde 'Deli Demir' karakterini canlandıran ve son yılların en büyük dolandırıcılık hadisesi olan Çiftlik Bank'ın reklamlarında oynayan Mehmet Çevik CNN Türk canlı yayınında Hande Fırat, İsmail Saymaz ve Abdulkadir Selvi'nin sorularını yanıtladı.

"Bilmeden istemeden bu ülkelerinin yaralarına bir tehdit açılacakmış, bir üretim yapılacakmış, tarım ve hayvancılık adına bilmem ne yapılacakmış diye sevinç telaşıyla bir halkın içine düşmekten zul duyarım. Tabi ki özür dilerim." diyen Mehmet Çevik'e gazeteci İsmail Saymaz itiraz etti ve Çevik'in Çiftlik Bank'ın İnegöl'deki tesis açılışında ve Ülke TV'de yaptığı konuşmaları hatırlattı.

Saymaz şöyle konuştu:

Mehmet Bey'e büyük bir itirazım var. Kendisi bilmeden alet olmuş değil. Sizin konuşmanızdan örnek vereceğim. Diyor ki, "Dolandırıldığını düşünenler müsterih olsunlar. Eğer yasalar bizim hesaplayamadığımız zedeleyici noktaya gelirse yarın öbür gün bu ülkenin büyümesine neden olacak bir projenin kapanmasına neden olur. Ama bu projeye 500 bin tane inanmış bir insan var."

Yahu dolandırıcılığı ayyuka çıkmış. Siz hangi sıfatla, hangi yetkiyle sahtekara kefil oluyorsunuz? Yahu siz kimsiniz?

"ÖZÜR DİLERİM"

Soru gayet net. Ben de gayet net bir cevap veriyorum. Bilmeden istemeden bu ülkelerinin yaralarına bir tehdit açılacakmış, bir üretim yapılacakmış, tarım ve hayvancılık adına bilmem ne yapılacakmış diye sevinç telaşıyla bir halkın içine düşmekten zul duyarım. Tabi ki özür dilerim.

  • Medya 06 Nisan 2018 08:36
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