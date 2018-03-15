'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz' sorusuna ibretlik yanıt

Binlerce insanı dolandırarak mağdur eden Çiflik Bank skandalının etkileri sürerken, ortaya yeni görüntüler çıkmaya devam ediyor.

Çiftlik Bank’ın tesislerinin ilk açıldığı zaman, parasını yatıran vatandaşlarla Çiftlik Bank adına röportaj yapan muhabirin mikrofon uzattığı bir kadın, “Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz” sorusuna çok maniar bir yanıt veriyor. Bu soruya, dolandırıldığının farkında olmayan kadın, “Üye sayısına baktım. Tatmin edici miktardaydı. Bu kadar insanın aptal olamayacağını düşündüm” diye yanıt veriyor.

Mehmet Aydın topladığı paralarla önce Dubai'ye oradan da Uruguay'a kaçarken geride binlerce mağdur bıraktı. Mehmet Aydın'ın ocak 2018'de boşanma davası açtığı eşi Sıla Aydın ise tutuklandı.

Sıla Aydın kimdir? Eşi Mehmet Aydın nereye kaçtı karısını da...

 

  • Güncel 15 Mart 2018 08:50
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  • GERÇEK OLAN 15 Mart 2018 10:03 İşte tam da bu şu anda Türkiyemiz de olan “Üye sayısına baktım. Tatmin edici miktardaydı. Bu kadar insanın aptal olamayacağını düşündüm” aklınıza ilk gelen nedir?

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