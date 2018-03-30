Çiftlik Bank'ın depoları basıldı! İçeriden çıkanlar şoke etti

Kurduğu sistemle vurgun yapıp arkasında 78 bin mağdur bırakarak sırra kadem basan Çiftlik Bank Ceo’su firari Mehmet Aydın’ın son olarak yurt dışına kaçtığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Çiftlik Bank'ın Antalya’daki depolarına baskın düzenleyen polis, 8 araç ile çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş bal, sucuk, zeytin, kavurma gibi gıda maddelerine el koydu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Çiftlik Bank'ın ortağı olduğu iki şirketin depolarına dün baskın düzenlendi. Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde bulunan iki ayrı depoya baskın düzenleyen polis, 8 araç ile çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş bal, sucuk, zeytin, kavurma gibi gıda maddelerine el koydu. Aramalarda dijital materyal ve belgelere de el konuldu.