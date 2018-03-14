Çiftlik Bank'ın basın danışmanıydı... Ünlü oyuncudan şaşırtan açıklama

Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Deli Demir karakterini canlandıran ve Çiftlik Bank reklamlarında da oynayan Mehmet Çevik, şaşırtan bir açıklama yaptı. Çevik, 'Ben sadece reklamlarda oynadım. Suç mu? Medya ve iletişim danışmanını siz yazdınız. Benim resmi görevim yok' dedi.

MEHMET AYDIN İÇİN 'KAHRAMAN' DEMİŞTİ

Oyuncu Mehmet Çevik, 'sadece reklamlarda oynadım' açıklamasını yapsa da kısa süre öncesine kadar katıldığı televizyon programlarında Çiftlik Bank'ı savunmuş, hatta Çiftlik Bank'ın tesis açılışında 'Çiftlik Bank Basın ve İletişim Danışmanı' olarak yaptığı konuşmada Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın için 'kahraman' demişti. Çevik, kısaca şöyle konuşmuştu: "Nefis bir ailesiniz. Yılmayın arkadaşlar. Sakın tezgaha düşmeyin. Yapılan şey sadece rivayet ve dedikoduyla parçalamaktır. Biz işimize bakalım.

Bu ailenin genç kahramanı Mehmet Aydın. Hakkında rivayet çıkarıldığı gün dünyanın başka ülkesinden gelip vatanına ayağını basıyor. Burada açılış yapıyoruz. O zaman sizlerden yapmanız gereken bir şeyi istirham ediyorum. Lütfen dedikoduya mahal veren yerde durmayın, onun seviyesizliğine düşmeyin."