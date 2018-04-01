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Çiftlik Bank'a para yatıranları şoke eden mesaj!

Çiftlik Bank'a para yatıranları şoke eden mesaj!

Çiftlikzedelere "Geçmiş olsun" mesajı gönderen Mehmet Aydın, bu sefer de cep telefonu uygulaması tüm üyelere mesaj attı: "Çiftlik Bank tipi vurgunlara erken uyarı sistemi geliyor. Siz de bu tip organizasyonlara kanmayın!"

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Eklenme Tarihi: 01-04-2018 19:43 - Güncelleme: 01-04-2018 19:43

Çiftlik Bank'ın kurucu Mehmet Aydın milyonlarca lira ile ortadan kayboldu. Uruguay'da olduğu iddia edilen Aydın ses kaydı yayınlayarak çiftlikzedelere "Geçmiş olsun" mesajı verdi. Şimdi ise sadece Çiftlik Bank üyelerin kullandığı telefon uygulama üzerinden üyelere atılan mesajlar "Dalga mı geçiyor?" dedirtti.

Uygulama üzerinden üyelere daha önce Sakarya'da tutuklanan ve itiraf niteliğinde ifadeler veren bazı zanlılara yönelik tehdit niteliğinde mesajlar atılmıştı.

Dikkat! Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike

Bu kez de üyeleri 'Çiftlik Bank tipi vurgunlara erken uyarı' sistemi başlıklı bir mesaj atıldı. Mesajın içeriğinde MASAK ve SPK'nın desteğiyle Çiftlik Bank tipi organizasyonlara yönelik vatandaşları korumak için yapılan düzenlemenin detayları anlatıldı.

Bu tarz organizasyonlara kanılmaması gerektiği de belirtildi. Bir başka mesaj da ise Çiftlik Bank'ın depolarına yapılan baskınlarla ilgili haberin detayları var.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlik Bank'a 132 bin 222 kişinin 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 TL yatırdığını açıklamıştı.

Çiftlik Bank lideri Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri çıktı!Çiftlik Bank lideri Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri çıktı!Çiftlik Bank lideri Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri çıktı!Çiftlik Bank lideri Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri çıktı!HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Erol Baron 01 Nisan 2018 20:46 Ülkede başkalarını takip etme zayıflığı tedavi edilmedikçe, çiftlik banklar kolay para kazanmaya devam ederler.

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