Çiftlik Bank yazılımcısı konuştu: Ayda 100 milyon...

Türkiye haftalardır Çiftlik Bank vurgununu konuşuyor. Katılımcıları yüksek kâr vaadiyle kandırıp milyonlarca lirayla ortadan kaybolan Mehmet Aydın her yerde aranıyor. Onunla birlikte kırmızı bültenle aranan 5 kişi daha vardı. O isimlerden biri, Cudi Cumhur Yurdakul'du. Teknik ekibin bir parçası olan Yurdakul, kırmızı bültenle dünyanın her yerinde aranırken, İstanbul Maltepe'de polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

Zanlı Yurdakul yakalanmadan önce Milliyet'e konuştu. Çiftlik Bank'ın yazılımcısı olduğunu söyledi. Girip çıkan paraları verisel olarak görebildiğini belirtti. "Ayda 100 milyon para girişini görmüşlüğüm oluyordu" dedi. Sanal oyunun zarar etmek üzerine kurulduğunu savundu.

"ARJANTİN'DE DE SİSTEMİ KURMAYA ÇALIŞTIK, OLMADI"

Cudi Cumhur Yurdakul, Mehmet Aydın'ın Arjantin'de de Çiftlik Bank benzeri bir yapı kurmaya çalıştığını söyledi. İddiasına göre bunun için 5,5 ay çalıştılar, ancak Arjantin'de bürokrasiye takıldıkları için sistemi kuramadılar. Aydın'ın Uruguay'da da bu yönde denemesi olduğunu, yapamayınca kendisinin Türkiye'ye döndüğünü belirtti. Beyin takımında olduğu belirtilen Yurdakul'un sorgusu sürüyor.