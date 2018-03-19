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Çiftlik Bank vurgununun altından FETÖ çıktı!

Bursa’da 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan daha sonra etkin pişmanlık yasasından yararlanarak serbest kalan hakkında 10 ile 20 yıl arasında hapis istemiyle davası devam eden BTSO eski yönetim kurulu üyesi iş adamı E.A. ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

Mal varlığı üzerinde tedbir bulunan fakat 18 Ocak tarihinde Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, mal varlığının üzerindeki tedbir kaldırılan E.A. kararla birlikte 80 bin kişiyi dolandırarak sırra kadem basan Mehmet Aydın’ın kurduğu Çiftlik Bank’a 12 milyonluk arsa sattı.

MAL VARLIĞI ÜZERİNDEKİ TEDBİR 18 OCAK'TA KALKTI

FETÖ sanığı olduğu bilinen ve FETÖ/PDY kapsamında mal varlığına tedbir konularak tutuklanan Bursalı işadamı E.A. etkin pişmanlık yasasından faydalanarak serbest bırakılmıştı. Serbest kaldıktan sonra uzun bir süre mal varlığı üzerindeki tedbir devam eden E.A. hakkında, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden tutuklanma talep edildi. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dönemin valisi ile aynı dosyada adı geçen ve yargılaması devam eden E.A.'nın 18 Ocak’ta görülen davada birçok sanıkla birlikte mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasına karar verildi. Mahkeme heyeti aynı duruşmada Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın E.A.'nın hakkında istediği yeniden tutuklama talebini de reddetti. Mahkemenin ret kararına aynı mahkemenin savcısı Ömer Akıncı'dan itiraz geldi. Savcının itirazı bir üst mahkeme olan 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görüşüldü ve E.A.’nın da aralarında bulunduğu 4 iş adamı ev hapsine mahkum edildi.

  • Güncel 19 Mart 2018 10:33
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