Çiftlik Bank vurgununda inanılmaz detaylar! Ferrari ve yat aldı... İşte malikânesi...

Çiftlik Bank vurgunuyla ilgili Hürriyet Dünyası çok çarpıcı bilgilere ulaştı. Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın geçen sene Uruguay'a giderek son model bir araç, bir malikâne ve bir yat aldığı ortaya çıktı. Aydın'ın satın aldığı mülkleri 10 yıldır Uruguay'da yaşayan ve inşaat işleriyle uğraşan Osman K isimli bir Türk'ün üzerine kayıt ettirdiği ortaya çıktı. Hürriyet'in ulaştığı Mehmet Aydın'ın bir süre kaldığı apart oteldeki komşuları Aydın'ın fotoğrafını tanıyarak, Aydın'ın 'otelde Aralık ayına kadar kaldığını doğruladı. Yerel kaynakların aktardığına göre, Aydın'ın Uruguay'da 640 bin dolara satın aldığı Ferrari hakkında komşularına 'babamdan bir hediye' diye söz ediyordu. Aydın'ın bir süre önce hayatını kaybeden babasını yalanına alet ettiği ortaya çıktı. Mehmet Aydın'ın Ferrari marka araç içinde göründüğü iddia edilen video sosyal medyada paylaşıldı.

ÖZEL KORUNAKLI, ZENGİNLERİN YAŞADIĞI SİTEDE EV ALDI

Türkiye'nin hakkında Uruguay'a iade talebinde bulunduğu Mehmet Aydın'ın Aralık ayına kadar zengin turistlerin kaldığı bir apart otelde ikamet ettiği aktarıldı.

Mehmet Aydın'ın 2017'de Uruguay'a geldiğinde, başkent Montevideo'da özel korunaklı ve sadece mülk sahiplerinin girebildiği Marina de Santa Lucia'da lüks bir malikâne aldığı ortaya çıktı.