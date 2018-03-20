Çiftlik Bank soruşturmasında 4 tutuklama daha

CEO’su Mehmet Aydın’ın yüksek kar vaadiyle para toplayıp kayıplara karıştığı Çiftlik Bank’a yönelik Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çanakkale, Bursa ve Manisa illerinde yakalanan Ü.G., S.A., S.A.E. ve E.T. isimli şahıslar Sakarya’ya getirildi.

Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorguları tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.