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Çiftlik Bank soruşturmasında 3 şirkete kayyum

Çiftlik Bank soruşturmasında 3 şirkete kayyum

Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla 3 şirkete kayyum atandı.

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Eklenme Tarihi: 29-03-2018 13:15 - Güncelleme: 29-03-2018 13:15

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 3 firmaya 3'er kişilik kayyum atandığını duyurdu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı İsmail Uçar'ın imzasıyla yayınlanan yazılı açıklama şöyle denildi:

"Kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Suç örgütüne üye olma', 'Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında; İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 29.03.2018 tarihli kararıyla Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Limited şirketine, Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Limited şirketine, Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim şirketine 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 133/1 maddesi uyarınca üç kişiden oluşan bir heyet kayyum olarak atanmış olup, şirketlerin yönetim organlarına ait yetkileri tümüyle devralan kayyumlar göreve başlamışlardır"

Kayyum atanan şirketler şöyle:
Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Limited Şirketi,
Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi
Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 

'KAYYUM ATANINCA ÜCRETLER ÖDENEBİLİR'
Yüksek kar vaadiyle binlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın avukatı Abdullah Yörük, Çiftlik Bank tesislerine kayyum atanmasının gündeme gelebileceğini söylemişti. Yörük'e göre kayyum ataması sonrası şirketlerin tasfiyesi ile birlikte üyelere ödeme yapılabilecekti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 29 Mart 2018 13:49 dünyadaki en büyük dolamdırıcılık olayı borslardır....en büyük kumarda iddiadır..gerisi bu iki sistemi taklit etmeye çalışanlardır.

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