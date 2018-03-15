Çiftlik Bank soruşturmasında 2 tutuklama

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında şirket CEO’su Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın bugün Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim olurken, şirketin yönetim kurulu üyesi ve Taraklı’da bulunan tesislerin müdürü olan Cemal Çolak ise İstanbul Üsküdar’daki evinde gözaltına alındı.

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Cemal Çolak ve Sıla Aydın’ın ifadeleri alındı. Adliyeye sevk edilen Cemal Çolak ve Sıla Aydın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TABELALARI BİLE SÖKÜLDÜ

Jandarma özel harekât (JÖH) ve İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince güvenliği sağlanan Sungurpaşa Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvan tesisinde, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veterinerleri tarafından hasar tespiti yapıldı, hayvanlar sağlık kontrolünden geçirildi.

Bakanlığın bütün Türkiye’de olduğu gibi İnegöl’deki Çiftlik Bank büyükbaş tesisine el koymasının ardından Çiftlik Bank tabelaları söküldü. Çiftlik Bank tesislerinin bulunduğu il ve ilçelerdeki başsavcılıklarca adli çalışmalar yapılmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca bütün Türkiye’deki tesislere kayyum tayin edileceği öğrenildi.

İşte Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal! Karısını da... HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN