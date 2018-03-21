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Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'la ilgili şok gelişme!

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'la ilgili şok gelişme!

Çiftlik Bank sistemiyle insanları soyup soğana çeviren ardından da Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın'la iligili son dakika gelişmesi yaşandı. Uruguay basını, topladığı paralarla kendi ülkelerine kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın ülkeden ayrıldığını öne sürdü.

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 12:54 - Güncelleme: 21-03-2018 12:54

Türkiye'de Çiftlik Bank sistemiyle 77 bin kişiyi dolandırarak topladığı milyonlarla birlikte Uruguay'a kaçtığı ortaya çıkan Mehmet Aydın'la ilgili hergün flaş bir gelişme yaşanıyor. Son olarak lüks aracıyla Uruguay'da görüntülenen Mehmet Aydın'ın bu ülkeden de kaçtığı ortaya çıktı.

Çiftlik Bank ile ilgili haberleri Uruguay'da yakından takip eden ülkenin etkili yayın organlarından El Observador, İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak Mehmet Aydın'ın ülkeyi terk ettiğini yazdı.

URUGUAY BASINI ÜLKEYİ TERK ETTİĞİNİ YAZDI: Habertürk'te yer alan habere göre, Türk makamlarının Aydın'ın iadesini istemeye hazırlandığını yazan gazete, "Ama o artık Uruguay'da değil, ülkeyi terk etti" ifadesini kullandı.LÜKS ARACIYLA GÖRÜNTÜLENDİ: Aydın'ın Uruguay'dan ne zaman ayrıldığı ve nereye gittiği ise bilinmeyen Aydın'ın bu ülkeden ikamet ettiği lüks evi görüntülenmişti. Ülkede zenginlerin yaşadığı semtte ev tutan Mehmet Aydın son olarak lüks aracıyla Uruguay sokaklarında görüntülenmişti.

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