Binlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın rap yaptığı video ortaya çıktı. Egoman ismiyle 4-5 yıl öncesine kadar Rap müzik yapan Eren Çakar ile Çiftlik Bank Ceo'su Mehmet Aydın'ın aynı kişi olduğu öğrenildi.

Yüksek getiri vaadiyle binlerce vatandaştan 511 milyon lira para toplayıp kayıplara karışan Aydın'ın kim olduğu ortaya çıktı.

Twitter'daki Bülend Ecevit isimli kullanıcı paylaşımlarıyla Aydın'ın aslında kim olduğuyla ilgili tüm detayları paylaştı. İşte Çiftlikbank CEO'su hakkında bilinmeyen detaylar... Gerçek isminin Eren Çakar olduğu, Egoman ismiyle arabesk rap klipleri çektiği, çıplak gösteren gözlük satışı yaptığı ve oyun forumlarında son zamanlara kadar aktif olarak oyun oynadığı ortaya çıktı.