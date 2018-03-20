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Çiftlik Bank olayında yeni gelişme!

Çiftlik Bank olayında yeni gelişme!

Adalet Bakanı Gül, 'Çiftlik Bank olayında iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır, konu savcılığımız ve bakanlığımızca takip edilmektedir' açıklamasını yaptı.

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 19:46 - Güncelleme: 20-03-2018 19:46

Türkiye genelinde de Çiftlik Bank üzerine soruşturmalar devam ediyor. 20 Mart sabahında Çiftlik Bank olarak bilinen sisteme katılımcı olan 500'e yakın mağdur, Bursa Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulunmuştu. Cumhuriyet Başsavcılığı, başvurular neticesinde Çiftlik Bank ile ilgili "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlattı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Çiftlik Bank olayıyla ilgili son durumu aktardı.

İADE VE KIRMIZI BÜLTEN SÜREÇLERİ BAŞLATILDI

 Çiftlik Bank soruşturmalarına ilişkin bilgi veren Gül, şunları kaydetti:

"Çiftlik Bank olayında, iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır, konu savcılarımız ve Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. İade işlemleri ikili iş birliği anlaşmaları yanında çok taraflı sözleşme hükümlerine ve mütekabiliyet esasına göre yürütülür. İki devlet arasında özel bir anlaşma bulunmaması, bu konuda talepte bulunulmasına da bu talebin ilgili devlet tarafından karşılanmasına da engel değildir. Benim bir canlı yayında vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet etmemden Sayın Kılıçdaroğlu'nun neden rahatsızlık duyduğunu ise anlamak mümkün değildir. Mağduriyetleri istismar eden siyasete karşı da lütfen uyanık olalım."

İşte Türkiye'nin ünlü dolandırıcıları! Çiftlik Bank ilk değil...İşte Türkiye'nin ünlü dolandırıcıları! Çiftlik Bank ilk değil...İşte Türkiye'nin ünlü dolandırıcıları! Çiftlik Bank ilk değil...İşte Türkiye'nin ünlü dolandırıcıları! Çiftlik Bank ilk değil...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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