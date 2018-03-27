Çiftlik Bank lideri Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri çıktı!

''HAYVANLAR YILLARDIR MAVİ YUMURTLUYOR'': Burada yaptığı konuşmada pazara 5 milyon mavi yumurta sokacaklarını belirten Mehmet Aydın, şunları söylüyor: "Mavi yumurta üretiminde dünyada eşi benzeri olmayan bir tesis. Çünkü mavi yumurta üretimi şu anda dünyada sadece süs tavukçuluğu olarak yapılıyor ve bunun endüstriyel bir üretimi yok. İlk olarak biz bu girişime başladık. Açtığımız tesisimizde günlük yaklaşık 80 bin mavi yumurta üreteceğiz. Bu yumurtalardan yaklaşık 5 milyon civciv ürettikten sonra günlük 5 milyon yumurta üretimi yapacağız. Daha sonra bu yumurtaların 2 milyonu Türkiye pazarına gidecek, 3 milyonunu da yurt dışına ihraç edilecek. İyi bir ekibimiz var. Çalıştığımız arkadaşlarımız, üniversitelerle ortak çalışıyor. Bilimin ışığında ilerlemek bizim ilk hedefimiz. Boyuyor musunuz yumurtaları falan diyorlar, yumurtalar tamamen doğal. Kesinlikle hayvanların genetiğiyle oynanmadı. Bu hayvanlar yıllardır mavi olarak yumurtluyor. Besin değerlerini de Tarım Bakanlığı'nın laboratuvarlarında test ettirip onaylattık. Çok yakında büyük atılımlarımız olacak, bu ne ilk ne de son."