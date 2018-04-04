  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Çiftlik Bank lideri Mehmet Aydın'ın ağabeyinin fotoğrafı çıktı

Çiftlik Bank lideri Mehmet Aydın'ın ağabeyinin fotoğrafı çıktı

Binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına firar eden Çiftlik Bank soruşturmasının bir numaralı şüphelisi Mehmet Aydın'ın kırmızı bültenle aranan ağabeyi Fatih Aydın'ın görüntüsü ortaya çıktı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 04-04-2018 16:55 - Güncelleme: 04-04-2018 16:55

Çiftlik Bank soruşturmasının bir numaralı şüphelisi Mehmet Aydın dünyanın her tarafında aranıyor. Onunla birlikte Çiftlik Bank organizasyonunun yöneticilerinden biri olan ağabeyi Fatih Aydın da aynı şekilde kırmızı bülten ile aranıyor.

Milliyet'te yer alan habere göre; Fatih Aydın; şirkette Mehmet Aydın'a en yakın isimlerden biri olmasına rağmen hiçbir açılış veya törende yer almamış, bugüne kadar herhangi bir görüntüsü yayınlanmamıştı. Mehmet Aydın ile birlikte Güney Amerika'da olduğu değerlendirilen Fatih Aydın, daha önce halı yıkama işi yaparken daha sonra Çiftlik Bank organizasyonuna dahil olmuş. Eşi Havva Aydın tutuklu. Kendisi ise firari olarak aranıyor.

İKİ KİŞİ YAKALANDI
Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Kırmızı Bülten çıkarılan isimlerin aranmasına devam ediliyor. Dün Bulgaristan'da yakalanan Düzgün Genç adlı kişinin Türkiye'ye iadesi için resmi girişimler başlatıldı. Dün akşam saatlerinde Maltepe'de yakalanan Hakkı Cangül'ün sorgusu da devam ediyor.


PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Çiftlik Bank lideri Mehmet Aydın'ın ağabeyinin fotoğrafı çıktı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ANKARA KULIS 04 Nisan 2018 17:08 Flash_______________________AKP’de gündem: Kongre öncesi ‘sınırlı kabine revizyonu’....Mehmet Şimşek ve Soylu’nun değişeceğini iddia ediliyor!________________________

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro