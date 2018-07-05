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Çifte acı: Oğlunun ardından sadece 3 saat dayanabildi!

Çifte acı: Oğlunun ardından sadece 3 saat dayanabildi!

DÜZCE’de, TEM yolunda TIR’a çarpan kamyonette yaşamını yitiren Ersin Yıldız’ın (20) cenazesi, memleketi Bolu’nun Gerede ilçesinde öğle namazının ardından toprağa verildi. Ersin Yıldız’ın annesi Behiye Yıldız (55) cenaze namazının ardından hayatını kaybetti.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 19:21 - Güncelleme: 05-07-2018 19:21

DÜZCE’de, TEM yolunda TIR’a çarpan kamyonette yaşamını yitiren Ersin Yıldız’ın (20) cenazesi, memleketi Bolu’nun Gerede ilçesinde öğle namazının ardından toprağa verildi. 1 hafta sonra askere gideceği öğrenilen Ersin Yıldız’ın annesi Behiye Yıldız (55) cenaze namazının ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Oğlu defnedildikten 3 saat sonra sonra kalp krizi geçirdiği öğrenilen Behiye Yıldız, Gerede Devlet Hastanesi’ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Anne Yıldız'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Akıncılar köyüne getirildi. Yıldız'ın cenazesinin akşam vakti kılınacak cenaze namazının ardından oğlunun yanına defnedileceği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Uğur Özcan idaresindeki 14 KR 749 plakalı kamyonet, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Yeşilyayla mevkisinde, önünde seyreden Halil Karakoca idaresindeki 68 NH 648 plakalı TIR'a arkadan çarpmış kazada, kamyonet sürücüsü Özcan ve yanında bulunan Ersin Yıldız araçta sıkışmıştı. Yıldız, olay yerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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