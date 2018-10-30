Çiftçileri suda bekleten başbakan yardımcısı görevden alındı

ÖZBEKİSTAN’ın başkenti Taşkent’de yaşananlar akıllara durgunluk verdi. Oqqo'rg'on köy muhtarı Şerzod Murodov, Başbakan Yardımcısı Zoyir Mirzayev’in kendisi dahi 6 çiftçiyi düşük hasat nedeni ile cezalandırdığını söyledi. Radio Liberty'nin Özbekçe Servisi'ne konuşan bir görgü tanığına göre Mirzayev, ziyaret ettiği köydeki çiftçileri "Siz buğdayı sulamazsanız, ben sizi sularım" diyerek bir sulama kanalına soktu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler ülkede tepkiye neden oldu. 6 çiftçiyi yarım saat, dizlerine kadar su içinde bekleterek cezalandıran Başbakan Yardımcısı Zoyir Mirzayev görevden alındı.