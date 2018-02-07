Çiftçiler tarlasına, öğrenciler okula gidemedi! Nedeni ise...

Çiftçiler tarlasına, öğrenciler okula gidemedi! Nedeni ise...

Manisa Salihli’nin Tekelioğlu Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Reşat Akkan, Gölmarmara Gölü kenarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2015 yılında Salihli 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Dava sonucu mahkeme, çok sayıda çiftçi ve taşımalı eğitimle öğrenci alan servislerin kullandığı yolun, Akkan’ın tapulu arazisi içinde olduğuna hükmetti. Bunun üzerine arazi sahibi Akkan, çiftçilerin ve öğrenci servislerinin kullandığı yolun girişini tel örgülerle kapatarak girişine "Dikkat yol değildir, özel arazidir girilmez" tabelası astı.

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Çiftçiler tarlasına, öğrenciler okula gidemedi! Nedeni ise...

Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle taşımalı eğitimle Salihli ilçesine gelen öğrenciler, servisin yolu kullanamaması üzerine okula, bölgede bulunan çiftçiler ise tarlalarına gidemedi.

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Çiftçiler tarlasına, öğrenciler okula gidemedi! Nedeni ise...

“OKULUMUZA GİDEMEDİK”: Öğrencilerden Şükran Çam, yolun kapalı olmasından dolayı, ilk kez okula gidemeyip, devamsızlık yaptığını ifade ederken, lise öğrencisi Halil İbrahim Yıldırım ise, “Yol kapandığı ve servis geçemediği için bugün okula gidemedik. Sorumluluk sınavlarımız var. Okulu aradım gelmeye çalış dediler ancak bugün bazı arkadaşlarımızla birlikte okula gidemedik” dedi.

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Çiftçiler tarlasına, öğrenciler okula gidemedi! Nedeni ise...

“YOLA KALICI ÇÖZÜM BULUNSUN”: Bölgede arazisi bulunan çiftçilerden Ömer Börekçigil ise bu yolun 1969 yılından buyana kullanılan bir yol olduğunu ifade ederek, "Mevcut sorunlardan ve mahkeme sürecinden sonra bu yol kapanmış oldu. Bizim başka kullanacağımız bir yol yok. Bu yolu 30’dan fazla çiftçi kullanıyor. Taşımalı eğitimle okula giden öğrenciler içinde servisler bu yolu kullanıyor. Biz bu soruna artık bir an önce kalıcı olarak çözülmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

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