Çiftçiler tarlasına, öğrenciler okula gidemedi! Nedeni ise...

“OKULUMUZA GİDEMEDİK”: Öğrencilerden Şükran Çam, yolun kapalı olmasından dolayı, ilk kez okula gidemeyip, devamsızlık yaptığını ifade ederken, lise öğrencisi Halil İbrahim Yıldırım ise, “Yol kapandığı ve servis geçemediği için bugün okula gidemedik. Sorumluluk sınavlarımız var. Okulu aradım gelmeye çalış dediler ancak bugün bazı arkadaşlarımızla birlikte okula gidemedik” dedi.

“YOLA KALICI ÇÖZÜM BULUNSUN”: Bölgede arazisi bulunan çiftçilerden Ömer Börekçigil ise bu yolun 1969 yılından buyana kullanılan bir yol olduğunu ifade ederek, "Mevcut sorunlardan ve mahkeme sürecinden sonra bu yol kapanmış oldu. Bizim başka kullanacağımız bir yol yok. Bu yolu 30’dan fazla çiftçi kullanıyor. Taşımalı eğitimle okula giden öğrenciler içinde servisler bu yolu kullanıyor. Biz bu soruna artık bir an önce kalıcı olarak çözülmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.