Çiftçi uyardı: Dikkat soğan fiyatları artıracak

Antalya'da depolardaki soğanda çürümeye başladı açıklamasından ardından Tokat'tan da benzer bir açıklama geldi. Depolardaki soğanların çürümesi nedeniyle fiyatlarda artış bekleniyor.

Çiftçi uyardı: Dikkat soğan fiyatları artıracak

Antalya'da depolardaki soğanda çürümeye başladı açıklamasından ardından Tokat'tan da benzer bir açıklama geldi. Depolardaki soğanların çürümesi nedeniyle fiyatlarda artış bekleniyor.

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Çiftçi uyardı: Dikkat soğan fiyatları artıracak

Tokat’ta depolarda muhafaza edilen soğanların çürümeye başlaması nedeni ile fiyatların artması bekleniyor. Antalya’da depolardaki soğanda çürüme ve kararma olduğu yönünde yapılan açıklamaların ardından Tokat’ta da benzer tablo yaşanıyor. Tokat merkeze bağlı Kızıl Köyünde yaklaşık bir ay önce hasat edilerek depolarda muhafaza edilen soğanlar da çürüme yaşanıyor. Geçen yıl böyle bir sorunla karşılaşmadığını belirten çiftçiler ise çaresizlik yaşıyor. Telis çuvallardaki çürüyen soğanları ayıklayan çiftçiler geçen yıla göre fiyatlarda artış yaşandığını kaydetti.

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Çiftçi uyardı: Dikkat soğan fiyatları artıracak

Çiftçi Hüseyin Özdemir, depodaki soğanların çürümeye başladığını ifade ederek “Yarı yarıya çürüme yapıyor, ayıklayıp döküyoruz. Neden çürüdüğünü bilemiyoruz. Geçen sene çuvalı 5-6 lira idi. Bu sene çürüme yaptı 15 lira.

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Çiftçi uyardı: Dikkat soğan fiyatları artıracak

Soğanın kilosunun 5 liraya kadar çıkmasını bekliyoruz” dedi. Çiftçi Rıza Yıldız’da geçen sene soğanda çürüme olmadığını bu sene çürüme ile karşılaştıklarını kaydetti.

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