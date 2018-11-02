Çiftçi uyardı: Dikkat soğan fiyatları artıracak

Tokat’ta depolarda muhafaza edilen soğanların çürümeye başlaması nedeni ile fiyatların artması bekleniyor. Antalya’da depolardaki soğanda çürüme ve kararma olduğu yönünde yapılan açıklamaların ardından Tokat’ta da benzer tablo yaşanıyor. Tokat merkeze bağlı Kızıl Köyünde yaklaşık bir ay önce hasat edilerek depolarda muhafaza edilen soğanlar da çürüme yaşanıyor. Geçen yıl böyle bir sorunla karşılaşmadığını belirten çiftçiler ise çaresizlik yaşıyor. Telis çuvallardaki çürüyen soğanları ayıklayan çiftçiler geçen yıla göre fiyatlarda artış yaşandığını kaydetti.