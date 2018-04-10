Çiftçi kadın kursiyere özel servis aracı

Sivas Belediyesi, okuma yazma kursuna katılan 60 yaşındaki Miyase Süer'in Eskiboğazkesen köyünden kent merkezine ulaşımı için özel saraç tahsis etti.

Sivas Belediyesi, okuma yazma kursuna katılan 60 yaşındaki Miyase Süer'in Eskiboğazkesen köyünden kent merkezine ulaşımı için özel saraç tahsis etti. Sivas merkeze bağlı bir köyde çiftçilikle uğraşan Miyase Süer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa katılmak için haftanın üç günü belediyenin tahsis ettiği özel araçla il merkezine getiriliyor. Twitter

Facebook

Google Plus

1 8

Sivas merkeze bağlı bir köyde çiftçilikle uğraşan Miyase Süer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa katılmak için haftanın üç günü belediyenin tahsis ettiği özel araçla il merkezine getiriliyor. Twitter

Facebook

Google Plus

2 8

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkeze bağlı Eskiboğazkesen köyü Dayıoğlu mezrasında yaşayan 60 yaşındaki çiftçi kadın, okuma yazma seferberliği kapsamında il merkezinde açılan kursa yazıldı. Haftanın üç günü kursa gelen Süer'in maddi durumunun iyi olmaması üzerine devreye giren Sivas Belediyesi, tahsis ettiği özel araçla Süer'i, 20 kilometrelik mesafede kursa getirip götürüyor. Twitter

Facebook

Google Plus

3 8