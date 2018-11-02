Ciddiye alınmak için göğüslerini küçültecek

Arjantinli spor spikeri Natalia Jersonsky, spor severlerin kendisini ciddiye alması için göğüslerini küçültmeye karar verdi.

Ciddiye alınmak için göğüslerini küçültecek

Arjantinli spor spikeri Natalia Jersonsky yaptığı açıklamalarla ülke gündemine oturdu. 24 yaşındaki spikerin sözleri tartışmalara neden oldu. Nati Jota ismiyle tanınan spiker, ameliyatla göğüslerini küçülteceğini açıkladı. Jota'nın bu kararının arkasındaki neden ise daha fazla ciddiye alınmak istemesi.

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Ciddiye alınmak için göğüslerini küçültecek

Jota'nın sosyal medyada 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.Arjantinli spiker bu kararını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Jota paylaşımında, "Konuşurken insanların yüzüme bakmasını istiyorum" dedi. Jota'nın bu kararı almasında sağlık sorunları da etkili olmuş.

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Ciddiye alınmak için göğüslerini küçültecek

Jota'nın bu kararı bazıları tarafından olumlu karşılansa da kimileri ise gereksiz olarak yorumladı.

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Ciddiye alınmak için göğüslerini küçültecek

İşte Jota'nın Instagram paylaşımlarından bazıları...

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