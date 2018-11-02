Ciddiye alınmak için göğüslerini küçültecek

Arjantinli spor spikeri Natalia Jersonsky yaptığı açıklamalarla ülke gündemine oturdu. 24 yaşındaki spikerin sözleri tartışmalara neden oldu. Nati Jota ismiyle tanınan spiker, ameliyatla göğüslerini küçülteceğini açıkladı. Jota'nın bu kararının arkasındaki neden ise daha fazla ciddiye alınmak istemesi.