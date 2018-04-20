Cicişler'in çıplak görüntüleri Hacı Sabancı'ya mı Whatsapp yazışmaları ifşa oldu

Cicişler olarak bilinen Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Esra Ersoy'un çıplak görüntüleri skandal yarattı. Cicişlerin çıplak görüntüleri çok konuşulurken, görüntülerin sahibi Hacı Sabancı ile olan Whatsapp konuşmalarının görüntülerini paylaştı.

Magazin dünyasında Cicişler olarak bilinen Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşlerin son skandalı Türkiye'yi salladı. Bir nevi pazarlama görüntüsü gibi olan Esra Ersoy'un çıplak videosu skandal yarattı. Videoyu gönderdiği kişinin Hacı Sabancı olduğu iddia ediliyor fakat Hacı Sabancı cephesinden ses seda yok. Tüm bunlar üzerine de Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile olduğunu iddia ettiği Whatsapp konuşmalarını yayınladı. Bakalım bu işin sonu nereye varacak. Twitter

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Her şey Cicişlerin saç saça girdiği hatta kan döküldüğü iddia edilen kavga ile başladı. Cicişler birbirine girince araya polis girmek zorunda kaldı kafalardaki soru ise Cicişler'in neden kavga ettiğiydi. Twitter

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İŞTE ESRA ERSOY'UN SKANDAL GÖRÜNTÜLERİ; Etiler'de bulunan evinde ayna karşısında video çeken Ersoy, iş adamına cep telefonuyla çırılçıplak çektiği bu videoyu gönderiyor. İnternete düşen görüntülerde Esra Ersoy bildiğiniz kendini pazarlıyor. Sürekli hitap ettiği 'Hacı' ise merak konusu oldu. İşte rezaletin kaydı;

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