Cicişler'in çıplak görüntüleri çıktı! Kim bu Hacı? Rezalete bakın

Cicişler'in çıplak görüntüleri internete düştü rezalet ifşa oldu! Geçtiğimiz günlerde kardeşi Ceyda Ersoy ile kavga eden Esra Ersoy video görüntülerde bildiğiniz kendini pazarlıyor. Sürekli dile getirdiği Hacı ismi ise magazin dünyasında çeşitli senaryolar türetti.

Cicişler'in çıplak görüntüleri çıktı! Kim bu Hacı? Rezalete bakın

Magazin dünyasının Cicişler olarak bilinen kardeşleri Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy, geçtiğimiz günlerde kavga ettikleri, polisin zor ayırdığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Aralarından su sızmayan, yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen kardeşlerin neden kavga ettiği merak ediliyordu. Kavganın altından paylaşılamayan bir iş adamı çıktı. İnternete düşen Esra Ersoy'a ait çırılçıplak bir 'pazarlama' görüntüsü olayın perde arkasını ifşa etti. Görüntülerde Esra Ersoy, sürekli 'Hacı' diyerek birine hitap ediyor. Bu çırıpçıplak görüntüleri de ona gönderdiği öne sürülüyor. İşte magazin dünyasını sallayan Ciciş rezaleti;

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Cicişler'in çıplak görüntüleri çıktı! Kim bu Hacı? Rezalete bakın

Önceki gün Cicişler, Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler Etiler'deki evlerinde büyük bir kavga etti. Olay Etiler Tepecik Yolu üzerindeki bir sitede saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Kavga o denli büyüktü ki hafif şekilde yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırıldı.

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Cicişler'in çıplak görüntüleri çıktı! Kim bu Hacı? Rezalete bakın

Komşuların ihbarı üzerine "Cicişler" olarak tanınan Ersoy kardeşlerin evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerine uzun süre kapıyı açmayan Ersoy kardeşler, ikna çabalarının ardından dışarı çıkarıldı. Peki Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler neden kavga etmişti?

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Cicişler'in çıplak görüntüleri çıktı! Kim bu Hacı? Rezalete bakın

ÇIPLAK GÖRÜNTÜLER HER ŞEYİ ORTAYA KOYDU; Birbirlerine giren ve kan çıkan kavganın nedeni, paylaşılamayan bir iş adamı! Kız kardeşi Ceyda Ersoy ile kavga eden ve karakolluk olan Esra Ersoy'un videosunda iş adamı olduğu iddia edilen kişiye ”Aramızı Ceyda mı bozdu?” dediği görülüyor.

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