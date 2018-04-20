Cicişler sansürsüz ifşa videosu Ceyda ablası Esra'yı çırılçıplak yayınladı!

Cicişler ifşa videosu bir anda magazin basınının gündemine oturdu. Daha önce yaptıkları, söyledikleri her şeyle haber olan Esra-Ceyda Ersoy kardeşler bu kez iyice abarttı. Esra Ersoy'un Hacı Sabancı'ya gönderdiği çırılçıplak videoyu kardeşi Ceyda ifşa etti ve Esra'dan intikam almak için sansürsüz bir şekilde instagram'da yayınladı. İşte aralarındaki büyük kavga bu nedenle yaşandı.

Cicişlerin ifşa videosu kısa sürede yayıldı ve saatler içinde binlerce kişi izledi. Esra Ersoy'un çırılçıplak çektiği ve Hacı Sabancı'ya 'canım seni istiyor' diyerek gönderdiği rezalet videoda söyledikleri yüz kızartacak cinsten. Peki ama ciciş kardeşlerin kavgası neden başladı, cicişler neden çıplak ifşa videsou ile birbirlerine şantaj yaptı?

Geçtiğimiz gün, ciciş kardeşlerin kavgası gündeme bomba gibi düşmüştü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi nedeniyle olaya polis müdahale etmiş, Esra & Ceyda Ersoy kardeşler hastanelik olmuştu.

KAVGALARININ SEBEBİ BELLİ OLDU: Cicişler olarak tanınan Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşler Etiler’de ikamet ettikleri evde birbirine girdi. Polislerin ayırdığı kavganın ardından Ersoy kardeşler hastaneye götürüldü.

Herkes neler oluyor derken, dün sabaha karşı 6 civarı, Esra ve Ceyda kardeşler Instagram'dan birbirlerini ifşa etmeye başladı.

Aralarından su sızmayan, yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen kardeşlerin neden kavga ettiği merak ediliyordu. Kavganın altından paylaşılamayan bir iş adamı çıktı. İnternete düşen Esra Ersoy'a ait çırılçıplak bir 'pazarlama' görüntüsü olayın perde arkasını ifşa etti.

İddialara göre videoyu gönderdiği kişi Hacı Sabancı'ydı Yayıncılık gereği bu iğrenç videoyu sansürsüz sizlerle paylaşamıyoruz

Esra Ceyda Kardeşler Kimdir ?

Esra Ersoy: Kardeşlerin büyüğü olan Esra Ersoy, 21.06.1985 tarihinde Mersin'de doğdu. İlköğrenimini Mersin Toros Kolejinde tamamladı. Liseyi Mersin Sabancı Anadolu Lisesinde okudu. Daha sonra Ankara'da Bilkent ÜniversitesiTurizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra bir dönem Ankara Laila'da Halkla ilişkiler müdürü olarak çalıştı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı.

Rol aldığı projeler

Ruffles Reklamı (2011)

Neşeli Günler - Sunucu (Cine 5, 2009-2010)

Burger King - Vodafone reklam filmi (2009-2010)

Burger King Reklamları (2009-2010)

Kandıramazsın Beni Tv Programı (Fox Tv, 2009)

Manga - Klip - Dünyanın Sonuna Doğmuşum (2009)

Çarkıfelek - Hostes (Kanal 1, 2008)

Hürriyet Emlak Reklam Filmi (2008)

Hayat Güzeldir Dizi Film (ShowTv, 2008)

Ceyda Ersoy: Kardeşlerin küçüğü olan Ceyda Ersoy, 30.09.1988 tarihinde Mersin'de doğdu. İlköğrenim ve lise yıllarını Mersin'de tamamladı. Daha sonra Bilkent Üniversitesi'nde okuduktan sonra İstanbul Kültür Üniversitesi'nden mezun oldu.

Aynı zamanda Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. Miss Fotomodel of Turkey 2010 seçilen Ceyda Ersoy, Türkiye'nin ilk tescilli fotomodelidir.

Rol aldığı projeler

Ruffles Reklamı (2011)

Miss Fotomodel of Turkey 2010

Neşeli Günler - Sunucu (Cine 5, 2009-2010)

Burger King - Vodafone reklam filmi (2009-2010)

Burger King Reklamları (2009-2010)

Kandıramazsın Beni Tv Programı (Fox Tv, 2009)

Manga - Klip - Dünyanın Sonuna Doğmuşum (2009)

Çarkıfelek - Hostes (Kanal 1, 2008)

Hayat Güzeldir Dizi Film (ShowTv, 2008)

Hayatımın Fırsatı - Hostes (Kanal 1, 2008)