Cicişler saç saça baş başa birbirine girdiler kan döküldü!

Magazin aleminde Cicişler olarak da bilinen Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kavga etti. Polisin zor ayırdığı kavga karakolda sonlandı. Peki Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy neden kavga ettiler?

Magazin aleminde Cicişler olarak da bilinen Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kavga etti. Polisin zor ayırdığı kavga karakolda sonlandı. Peki Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy neden kavga ettiler? Twitter

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CİCİŞ kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler Etiler'deki evinde kavga etti. Kavga sonucu hafif şekilde yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırıldı. Olay Etiler Tepecik Yolu üzerindeki bir sitede saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Twitter

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Komşuların ihbarı üzerine "Cicişler" olarak tanınan Ersoy kardeşlerin evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerine uzun süre kapıyı açmayan Ersoy kardeşler, ikna çabalarının ardından dışarı çıkarıldı. Twitter

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