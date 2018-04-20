Cicişler ifşa videosu patladı! Esra-Ceyda kardeşlerden çırılçıplak şantaj

Cicişler ifşa videosu bir anda magazin basınının gündemine oturdu. Daha önce yaptıkları, söyledikleri her şeyle haber olan Esra-Ceyda Ersoy kardeşler bu kez iyice abarttı. Esra Ersoy'un Hacı Sabancı'ya gönderdiği çırılçıplak videoyu kardeşi Ceyda ifşa etti ve Esra'dan intikam almak için sansürsüz bir şekilde instagram'da yayınladı. İşte aralarındaki büyük kavga bu nedenle yaşandı.



