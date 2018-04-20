Cicişler ifşa videosu patladı! Esra-Ceyda kardeşlerden çırılçıplak şantaj

Cicişler ifşa videosu bir anda magazin basınının gündemine oturdu. Birkaç gün önce kavgaları ile olay olan Esra-Ceyda Ersoy kardeşler bu kez kantarın topuzunu iyice kaçırdı ve birbirlerinin çırılçıplak videolarını instagram'da paylaştı.

Cicişler ifşa videosu patladı! Esra-Ceyda kardeşlerden çırılçıplak şantaj

Cicişler ifşa videosu bir anda magazin basınının gündemine oturdu. Daha önce yaptıkları, söyledikleri her şeyle haber olan Esra-Ceyda Ersoy kardeşler bu kez iyice abarttı. Esra Ersoy'un Hacı Sabancı'ya gönderdiği çırılçıplak videoyu kardeşi Ceyda ifşa etti ve Esra'dan intikam almak için sansürsüz bir şekilde instagram'da yayınladı. İşte aralarındaki büyük kavga bu nedenle yaşandı.

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Cicişler ifşa videosu patladı! Esra-Ceyda kardeşlerden çırılçıplak şantaj

Cicişlerin ifşa videosu kısa sürede yayıldı ve saatler içinde binlerce kişi izledi. Esra Ersoy'un çırılçıplak çektiği ve Hacı Sabancı'ya 'canım seni istiyor' diyerek gönderdiği rezalet videoda söyledikleri yüz kızartacak cinsten. Peki ama ciciş kardeşlerin kavgası neden başladı, cicişler neden çıplak ifşa videsou ile birbirlerine şantaj yaptı?

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Cicişler ifşa videosu patladı! Esra-Ceyda kardeşlerden çırılçıplak şantaj

Geçtiğimiz gün, ciciş kardeşlerin kavgası gündeme bomba gibi düşmüştü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi nedeniyle olaya polis müdahale etmiş, Esra & Ceyda Ersoy kardeşler hastanelik olmuştu.

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Cicişler ifşa videosu patladı! Esra-Ceyda kardeşlerden çırılçıplak şantaj

Herkes neler oluyor derken, bu sabaha karşı 6 civarı, Esra ve Ceyda kardeşler Instagram'dan birbirlerini ifşa etmeye başladı.

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