Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy'un son hali görenleri şaşırttı

Skandallarıyla zaman zaman gündeme gelen Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy son haliyle görenleri şoke etti. Son olarak çıplak videosuyla tartışmalara neden olan Esra Ersoy estetik yaptırınca yüzünde büyük değişiklik yaşandı.

Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy'un son hali görenleri şaşırttı

Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy geçtiğimiz aylarda sosyal medyaya düşen çıplak videosuyla olay olmuştu. Skandal videonun ardından kötü günler geçirdiğini ve psikolojik destek almak için hastaneye yattığını söyleyen Esra Ersoy son olarak ise estetik yaptırdı. Son halini sosyal medya hesabından paylaşan Esra Ersoy'u görenler tanıyamadı. Ersoy'un yüzündeki büyük değişiklik dikkatleri çekti.

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Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy'un son hali görenleri şaşırttı

ÇIPLAK VİDEOSU İFŞA OLMUŞTU: Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz aylarda magazin dünyasında Cicişler olarak bilinen Ersoy kardeşlerden Esra Ersoy'un, Hacı Sabancı'ya gönderdiği iddia edilen çıplak videosu ifşa olmuştu. Defalarca Instagram'dan açıklama yapan Esra Ersoy psikolojisinin altüst olduğunu söyleyip hastaneye yatmıştı.

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Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy'un son hali görenleri şaşırttı

Bu ifşa olayı sonrasında defalarca Instagram’dan açıklama yapan Esra Ersoy psikolojisinin altüst olduğunu söyleyip hastaneye yatmıştı. Olayın üstünden geçen günler sonra Esra Ersoy’dan ilk görüntü geldi. Psikolojik destek almak için bir hastaneye yatan Esra Ersoy Instagram hesabından açıklama yapmıştı.

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Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy'un son hali görenleri şaşırttı

Esra Ersoy şu ifadeleri kullanmıştı:

“Hastaneye yatma sebebimiz olanlar utansın. Konuşmaya devam edin karşınızdakiler zaten insan değil duyguları yok, gururu yok konuşun konuşun. Vicdanınız rahat olsun. Sarhoştum, çok içmiştim, ne dediğimi ne yaptığımı hatırlamadığım bir video yolladım daha önceden bir ilişki yaşadığım birine. Ve o videoyu kardeşim kesinlikle servis etmedi bunu da yanlış haber olarak yapmayın. O videoyu ben sadece tek bir kişiye yolladım. Ondan sonrası böyle oldu. Kim yaydı nasıl oldu bilmiyorum ama ben çok kötü günler geçiriyorum. Bu arada videodaki erkek de erkek arkadaşımdı o bana hata yaptı, ben de onu sinirlendirmek için çekmiştim. (Hata yapmışım kabul) O da o sırada telefonu elimden almaya çalıştı benle baş edemeyince evden çıktı sinirle. O anda kamerada çıkmış. O videoyu yayana da benim ve kardeşim hakkımızda iftiralar atanlara da yazıklar olsun. İnsanlık kalmamış. Bizim annemiz babamız var bizi Bilkent’te ve küçüklüğümüzden beri en iyi kolejlerde nasıl okuttularsa, öyle de geçiniyoruz çok merak edenlere… Lütfen bizimle daha fazla uğraşmayın. Biz güçlü görünmeye çalışan çok hassas kızlarız esasında. Çok yıpratıyorsunuz bizi.”

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