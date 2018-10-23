Ciciş Esra neden intihar etti? Bekaretimi ona verdim...

Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy, 12 yıllık sevgilisinden ayrıldıktan sonra 10 tane hap içerek intihara teşebbüs etti. intihar sebebinin ise 12 yıl önce bekaretini verdiği adam olduğunu söyledi.

Ciciş Esra neden intihar etti? Bekaretimi ona verdim...

CİCİŞ kardeşler olarak ünlenen ve sık sık skandallarıyla gündeme gelen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Esra Ersoy dün intihan girişiminde bulunmuştu. Ciciş Esra, neden intihara teşebbüs ettiğini anlattı. Esra Ersoy, intiharının arkasında bekaretini verdiği 12 yıllık sevgilisi olduğunu söyledi.

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Ciciş Esra neden intihar etti? Bekaretimi ona verdim...

Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy, 12 yıllık sevgilisinden ayrıldıktan sonra 10 tane hap içerek intihara teşebbüs etti.

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Ciciş Esra neden intihar etti? Bekaretimi ona verdim...

Ciciş Esra Ersoy intihar nedenini bekaretini verdiği adamın kendisini bırakması üzerine intihara teşebbüs ettiğini açıkladı. Ciciş Esra Ersoy şöyle konuştu:

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Ciciş Esra neden intihar etti? Bekaretimi ona verdim...

"12 yıllık sevgilimdi. Ben ona bekaretimi verdim. Sonra da evli olduğunu öğrendim. Boşanacağını söyledi ama boşanmak yerine geçtiğimiz sene çocuğu oldu."

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