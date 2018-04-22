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Cici Babam film yorumları film nasıl-güzel mi?

Cici Babam film yorumları film nasıl-güzel mi?

Cici Babam filmi nasıl, Cici Babam film konusu ne, oyuncuları kim ve Cici Babam filmi güzel mi izleyiciler ne düşünüyor? 20 Nisan'da vizyona giren Cici Babam filminin başrollerinde Onur Buldu, Derya Karadaş, Mahir İpek var. Peki Cici Babam filminin konusu ne, izleyenler film hakkında ne düşünüyor, güzei mi?

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Eklenme Tarihi: 22-04-2018 11:30 - Güncelleme: 22-04-2018 11:30

Cici Babam filmi konusu ne, Cici Babam oyuncuları kim ve Cici Babam film yorumları nasıl, güzel mi soruları merak konusu oldu. 20 Nisan'da vizyona giren Cici Babam film yorumlarına bakıldığında filme ortalama 3 puan veren izleyiciler filmi beğenmişe pek benzemiyor. İşte Cici Babam film yorumlarından bazıları...

CİCİ BABAM KONUSU: Üç yetişkin kardeş babalarının ölümünün ardından annelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Babalarının yerini doldurmak istemeyen kardeşlerin düzeni, yeni bir cici babanın ortaya çıkışıyla sarsılır. Babalarının ölümünden sonra annelerinin yeni biriyle olmasını hazmetmekte zorlanan kardeşler, kendini kabul ettirmek için uğraşan cici baba ile annelerinin arasını açmak için sinsi planlara girişir. Farklı bir dünyanın insanı gibi olan cici baba ile inatçı kardeşler bir orta noktada buluşabilecek midir?...

Meltem Bozoflu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu "Cici Babam"ın oyuncu kadrosunda Onur Buldu, Derya Karadaş, Mahir İpek, Yasemin Conka, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Burak Topaloğlu gibi isimler yer alıyor.

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