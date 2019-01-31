Çiçero filmi Yahudileri ayağa kaldırdı Ak Parti'den de tepki var

Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Biricik'in rol aldığı 'Çiçero' filminin galasında Nazi toplama kampı mizanseni gerçekleştirilmesi Yahudi toplumunun tepkisini topladı.

Çiçero filmi Yahudileri ayağa kaldırdı Ak Parti'den de tepki var

'Çiçero' takma adlı casus İlyas Bazna'nın hayatından ilham alınarak çekilen 'Çiçero' adlı sinema filminin galası Nazi toplama kampı mizanseniyle gerçekleştirildi. Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Biricik'in rol aldığı 'Çiçero' filminin galasında Nazi toplama kampı mizanseni gerçekleştirilmesi Yahudi toplumunun tepkisini topladı.

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Çiçero filmi Yahudileri ayağa kaldırdı Ak Parti'den de tepki var

Serdar Akar'ın yönettiği, Erdal Beşikçioğlu, Burcu Biricik, Ertan Saban, Murat Garipağaoğlu, Tamer Levent, Mehmet Ulay, Levent Ülgen, Selen Öztürk, Mehmet Esen'in başrollerini paylaştığı filmin galasına Yahudi soykırımlı mizansen hem hem Yahudilerin hem de Ak Parti'nin tepkisini topladı.

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Çiçero filmi Yahudileri ayağa kaldırdı Ak Parti'den de tepki var

Türkiye Yahudi topluluğu, özellikle Auschwitz'te katledilen Yahudilerin de anıldığı, Uluslararası Holokost Anma Haftasında böyle bir etkinliğin gerçekleştirilmesini saygısızlık olarak yorumladı. Etkinliğe sert tepki gösteren, Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh sosyal medya hesabından, "Bu derecede bir rezalet... Toplama kampı dekorunda eğlence!!!!!" mesajını paylaştı.

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Çiçero filmi Yahudileri ayağa kaldırdı Ak Parti'den de tepki var

Şalom Genel Yayın Yönetmeni Ivo Molinas ise "‘Çiçero’ filminin galasına bakınız. Bu anlaşılmaz cehaleti, bilinçsizliği nasıl anlatacağız?" tepkisini gösterdi.Galaya bir tepki de Şalom Gazetesi yazarı Karel Valansi'den geldi. Valansi, "Çok çirkin, saygısızca... Bir de dalga geçer gibi 27 Ocak haftasında" ifadelerini kullandı.

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