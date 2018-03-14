"Çiçekli terliklerime, akan şehit kanıyla sabaha kadar ağladım”

Şeyda Kayhan 33 yaşında genç bir doktor. Bu genç yaşında sık rastlanmayan bir sorumluluk üstelendi, Sağlık Bakanlığı tarafından 2 hafta önce Siirt Devlet Hastanesi Başhekimliği’ne atandı. Sosyal projelere de imza atan genç doktor şimdi sadece hastanenin çehresini değiştirmekle kalmıyor, yüzlerce çocuğun yüzünü de güldürüyor. Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre Kayhan, 2007’de Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Genç hekim 1.5 yıl önce zorunlu hizmet için gittiği Siirt’e sevgisini, ilgisini, umudunu ve gülüşünü de taşıdı.