Çiçeği burnunda gelin Simge Fıstıkoğlu hastanelik oldu

NTV Spikeri Simge Fıstıkoğlu, geçtiğimiz ay nişanlandığı Emir Tavukçuoğlu ile Shangri-La Bosphorus'da düzenlenen görkemli bir törenle geçtiğimiz hafta dünyaevine girmişti. Ünlü spiker, evlilik fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'dan "Her şey seni bekliyor, her şey gelmeni, içeri girmeni, senin elinin değmesini, gözünün dokunmasını ve her şey tekrarlıyor, seni nice sevdiğimi. Bir ömür bırakmasın ellerimiz birbirini, sen hep benim yanımda, kalbimde ol ve ben hep en çok seni sevip en çok sana güveneyim" notuyla paylaşmıştı.