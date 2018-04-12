Çiçeği burnunda gelin Simge Fıstıkoğlu hastanelik oldu

NTV Spikeri Simge Fıstıkoğlu, geçtiğimiz ay nişanlandığı Emir Tavukçuoğlu ile Shangri-La Bosphorus'da düzenlenen görkemli bir törenle geçtiğimiz hafta dünyaevine girmişti. Ünlü spiker, evlilik fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'dan "Her şey seni bekliyor, her şey gelmeni, içeri girmeni, senin elinin değmesini, gözünün dokunmasını ve her şey tekrarlıyor, seni nice sevdiğimi. Bir ömür bırakmasın ellerimiz birbirini, sen hep benim yanımda, kalbimde ol ve ben hep en çok seni sevip en çok sana güveneyim" notuyla paylaşmıştı.
Sanat camiasından birçok ünlü ismin katıldığı düğünde Simge Fıstıkoğlu, Serkan Çağrı'nın klarneti eşliğide şarkılar söylemişti. Emir Tavukçuoğlu ile dünyaevine giren Simge Fıstıkoğlu'nu sevenleri yalnız bırakmazken düğün fotoğrafları ve videoları sosyal mecralarda paylaşılmıştı. Simge Fıstıkoğlu-Emir Tavukçuoğlu çifti alkışlar eşliğinde sahneye gelirken dans edip aşk dolu bakışlarla ömürlük imza atmışlardı.
Ekranların taze gelinini 'sinsi bakteri' çarptı! Düğününden sadece 5 gün sonra hastaneye kaldırılan başarılı spiker, durumunu Instagram hesabından duyurdu. Instagram'ın hikaye kısmına, hastane odasında çekilmiş bir fotoğrafı koyan Simge Fıstıkoğlu, şu notu paylaştı;
3 GÜN EKRANDA YOK: Evlilik hazırlıklarının yorgunluğu sanıyordum meğer sinsi bi bakteriymiş, 3 gün raporluyum" NTV gece bültenini sunan Simge Fıstıkoğlu, 3 gün ekranlarda olamayacağını bu sözlerle duyurdu.
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