Çiçeği burnunda gelin Simge Fıstıkoğlu hastanelik oldu

Ekranların taze gelini Simge Fıstıkoğlu'nu 'sinsi bakteri' çarptı! Düğününden sadece 5 gün sonra hastaneye kaldırılan başarılı spiker, durumunu Instagram hesabından duyurdu.

Çiçeği burnunda gelin Simge Fıstıkoğlu hastanelik oldu

NTV Spikeri Simge Fıstıkoğlu, geçtiğimiz ay nişanlandığı Emir Tavukçuoğlu ile Shangri-La Bosphorus'da düzenlenen görkemli bir törenle geçtiğimiz hafta dünyaevine girmişti. Ünlü spiker, evlilik fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'dan "Her şey seni bekliyor, her şey gelmeni, içeri girmeni, senin elinin değmesini, gözünün dokunmasını ve her şey tekrarlıyor, seni nice sevdiğimi. Bir ömür bırakmasın ellerimiz birbirini, sen hep benim yanımda, kalbimde ol ve ben hep en çok seni sevip en çok sana güveneyim" notuyla paylaşmıştı.

15
Çiçeği burnunda gelin Simge Fıstıkoğlu hastanelik oldu

Sanat camiasından birçok ünlü ismin katıldığı düğünde Simge Fıstıkoğlu, Serkan Çağrı'nın klarneti eşliğide şarkılar söylemişti. Emir Tavukçuoğlu ile dünyaevine giren Simge Fıstıkoğlu'nu sevenleri yalnız bırakmazken düğün fotoğrafları ve videoları sosyal mecralarda paylaşılmıştı. Simge Fıstıkoğlu-Emir Tavukçuoğlu çifti alkışlar eşliğinde sahneye gelirken dans edip aşk dolu bakışlarla ömürlük imza atmışlardı.

25
Çiçeği burnunda gelin Simge Fıstıkoğlu hastanelik oldu

Ekranların taze gelinini 'sinsi bakteri' çarptı! Düğününden sadece 5 gün sonra hastaneye kaldırılan başarılı spiker, durumunu Instagram hesabından duyurdu. Instagram'ın hikaye kısmına, hastane odasında çekilmiş bir fotoğrafı koyan Simge Fıstıkoğlu, şu notu paylaştı;

35
Çiçeği burnunda gelin Simge Fıstıkoğlu hastanelik oldu

3 GÜN EKRANDA YOK: Evlilik hazırlıklarının yorgunluğu sanıyordum meğer sinsi bi bakteriymiş, 3 gün raporluyum" NTV gece bültenini sunan Simge Fıstıkoğlu, 3 gün ekranlarda olamayacağını bu sözlerle duyurdu.

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro