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CIA Başkanı'nın Türkiye’ye gelmesinin asıl nedeni! Bülent Orakoğlu açıkladı

CIA Başkanı'nın Türkiye’ye gelmesinin asıl nedeni! Bülent Orakoğlu açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanlarından Bülent Orakoğlu, Cemal Kaşıkçı cinayetini yazdı. Yeni Şafak yazarı Orakoğlu, CIA Başkanı Haspel'in Türkiye’ye gelmesinin asıl nedeninin Türkiye’nin elinde Kaşıkçı’nın infazı dolayısıyla Trump'ın aleyhinde bir delil olup olmadığını öğrenmek için geldiğini iddia etti.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 08:23 - Güncelleme: 30-10-2018 08:23

Cemal Kaşıkçı cinayetininin planlı olduğunu Suudi Arabistan itiraf etti ancak emri veren bir türlü açıklanamıyor. Olayın birkaç istihbaratçı ve üst düzey bürokratların üzerine yıkılağı endişesi var. Trump’un Kaşıkçı’yı katledenler için “serseri katiller” ifadesi, bu görüşü kuvvetlendiriyor.

PRENS SELMAN'IN YAKIN DOSTU TRUMP'IN DAMADI
Peki Trump ne yapmaya çalışıyor? Merak edilen konuyu bugünkü köşesinde kaleme alen Yeni Şafak yazarı eski istihbaratçı Bülent Orakoğlu, iki kritik soru sordu: "İlk dış gezisini gerçekleştirdiği Suudi Arabistan’da iki ülke arasında imzalanan 10 yıllık bir süreyi kapsayan 110 milyar doları silah ve askeri mühimmat olmak üzere 350 milyar doları bulan ikili anlaşmaların bozulabileceği endişesini mi taşıyor, yoksa başka korkularımı var? Örneğin Kaşıkçı’nın vahşi bir şekilde infazına karar veren kişinin Veliaht Prens M.bin. Selman olduğu anlaşılırsa damadı ve danışmanı Kushner üzerinden kaçıkçı cinayeti ile ilişkilendirilebileceği korkusunu mu taşıyor?"

Prens Selman'ın sağ kolu: Bana o köpeğin kafasını getirin

Suudi Arabistan’ın Kaçıkçı’nın bir arbede sonucu konsoloslukta öldüğü açıklamasını Trump'ın inandırıcı bulduğunu hatırlatan yazar, yazısında şu ifadeleri kullandı:

SUUDİLER TRUMP'IN BATIK İŞLETMELERİNİ KURTARDILAR
'Senato’da bu taraflı ve korumacı tutumu konusunda en sert eleştiri ve suçlama Senatör Elizabeth Warren’den gelmişti. ‘’ABD Başkanının Riyad yönetimine gereken tepkiyi verememesini, Trump’ın Suudilerle olan şahsi ekonomik ilişkilerine bağlayan Warren, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suudiler yıllarca Donald Trump’ın batık işletmelerini kredileriyle kurtardılar. Bugüne kadar kaç para aldı acaba? Amerikan Başkanı’nın Suudi Kralının sözcüsü gibi davranmasının bedeli ne? Trump vergi hesaplarını yayınlasın da görelim.’ Açıklaması sonrasında ise TRUMP Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumluluğu konusunda ilk kez Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a işaret etmişti.

TRUMP’un kaşıkçı infazında kısa süre içinde farklı ve şüpheli açıklamalar yapması ve CIA Başkanı Haspel’i sözde bu konuyu araştırması için Türkiye’ye göndermesi bana göre asıl neden değil. Zira olası şüpheliler arasında TRUMP da var. TRUMP Türkiye’nin elinde Kaşıkçı’nın infazı dolayısıyla kendisi aleyhinde bir delil veya konuşma olup olmadığını araştırması için CIA Başkanı Haspel’i Türkiye’ye gönderdiği anlaşılıyor. CIA Başkanı Haspel aslında Türkiye’nin elinde olduğu varsayılan konsoloslukta Kaşıkçı’nın katledilmeden önce yapılan işkence kayıtlarının nasıl elde edildiğini bu kayıtlar dışında başka bilgi veya belge veya kayıt olup olmadığını araştırmak için Türkiye’ye gelmişti.

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