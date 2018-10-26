  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

CIA Başkanı Haspel Kaşıkçı kaydını Hakan Fidan'ın yanında dinledi

CIA Başkanı Haspel Kaşıkçı kaydını Hakan Fidan'ın yanında dinledi

CIA Başkanı Gina Haspel, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin ses kaydını MİT Başkanı Hakan Fidan ile görüşmesinde dinledi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-10-2018 14:59 - Güncelleme: 26-10-2018 14:59

Türkiye'yi ziyaret ettikten sonra ABD'ye dönen ve Kaşıkçı cinayetinin detaylarına ilişkin Türk istihbarat birimlerinden çok önemli bilgiler alan CIA Başkanı Gina Haspel, kendisine sunulan ettiği bilgileri Başkan Trump'a bizzat sundu.

İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda vahşi bir cinayete kurban giden Cemal Kaşıkçı olayı için ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla Türkiye'ye gelen CIA Başkanı Gina Haspel'in Ankara ve İstanbul temaslarına dair detaylar netleşti.

Yeni Şafak'ın haberine göre Haspel, Türkiye'de ilk olarak Ankara'daki ABD Büyükelçiği'ne geçti. Burada FBI ve CIA'nın ofis başkanlarından brifing alan Haspel daha sonra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Yetkililere Türkçe espriler yaptı
CIA'nın başına geçmeden önce farklı ülkelerde önemli görevler üstlenen CIA Başkanı Haspel'in 1 numaralı koltuğu oturmadan önceki en önemli duraklarından biri de Türkiye'ydi. 2000 yılında CIA'nın Ankara merkezinde istasyon şef yardımcısı olan Haspel, İstanbul'da da uzun yıllar kalmıştı.
Bu dönemde çok iyi derecede Türkçe konuşmayı öğrenen Haspel'in Ankara ve İstanbul'da Türk istihbarat yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde de Türkçe espriler yaptığı ve bazı soruları yine Türkçe olarak yönelttiği öğrenildi.

Kaydı dinledi Trump'a bilgi verdi
Haspel ayağının tozuyla döndüğü ülkesinde Başkan Trump'a CIA tarafından her sabah verilen günlük bilgilendirmede Kaşıkçı konusunu ilk sırada anlattı.

Haspel'in Hakan Fidan ile görüşmesinde Kaşıkçı cinayetine ilişkin Türkiye'nin elindeki ses kaydını dinlediği, ancak Türk istihbaratının ABD'li mevkidaşlarına herhangi bir kayıt örneği vermediği öğrenildi.

ABD basını yazmıştı
Haspel'in ziyaretinin ardından Washington Post gazetesi, CIA Direktörü'nün Kaşıkçı'ya ilişkin ses kaydını dinlediğini yazmış ancak farklı bir detay vermemişti.
Haberde, Haspel’in, ses kayıtları dışında Riyad yönetiminin de cinayetle bağlantısına ilişkin yeterli bilgiye sahip olduğunun düşünüldüğü ve Trump’ın, gelecek günlerde Suud yönetimi ve özellikle Veliaht Selman’a dair yeni kararlar almasının beklendiği kaydedilmişti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN CIA Başkanı Haspel Kaşıkçı kaydını Hakan Fidan'ın yanında dinledi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro